Tour de France 2019

Tento ročník Tour de France bude otevřenější, zábavnější. Tak se o něm mluvilo kvůli neúčasti Chrise Frooma ještě před samotným startem největšího cyklistického svátku. A opravdu takový byl. Napínavý do posledních etap, zábavný díky domácímu oblíbenci Julianu Alaphilippovi i řadě dalších účastníků, vítězů etap. A také hodně emotivní. Vždyť komu alespoň maličko nebylo líto francouzské naděje Thibauta Pinota, který závod opouštěl v slzách kvůli zranění? A dojemný byl i plačící vítěz Egan Bernal, i když tady šlo o slzy štěstí. Jak se to celé odehrálo?

Thomas, Bernal. Kdo je tady lídr? Už před začátkem Tour nechtěla stáj Ineos prozradit, která z jejích dvou hvězd (Geraint Thomas, obhájce loňského prvenství a Egan Bernal) bude lídrem, tím, komu se zbytek skvadry v rudo-černých dresech obětuje. První volný den a tisková konference, šéf týmu Dave Brailsford: Stále platí, co jsme řekli. Máme dva lídry a uvidí se. Moc se nevidělo. Druhý volný den, téměř po týdnu: Pořád je to otevřené, důležitá je komunikace, říct si v daný moment, kdo je na tom lépe. V tom aby se čert vyznal. Informace byly různé. V poslední pyrenejské etapě vyslal Thomas vpřed kolumbijského kolegu, ten ale pokorně tvrdil, že udělá vše pro parťáka G, jak se říká Thomasovi. 1 - Takové číslo na dresu měl Thomas, ale neznačilo to týmovou jedničku, jen obhájce vítězství.

Francie v euforii Poprvé domácí fanoušci ožili už ve třetí etapě Tour, kterou po strhujícím výkonu vyhrál Julian Alaphilippe a oblékl se do žlutého dresu, toho nejcennějšího trikotu všech cyklistických dob. A vezl ho další tři etapy. Francie byla hrdá. Po dvou dnech, kdy ho vlastnil Giulio Ciccone, si ho vzal Loulou nebo Juju, jak chcete, zpět. Vezl ho na Den dobytí Bastily, největší místní svátek. A Francie spustila velkou párty. Ovšem po časovce, kterou vyhrál v den stoletého výročí maillot jaune, se strhlo totální šílenství. Pojď, Juju! Díky, Juliane! Tyto nápisy bylo možné vidět na spoustě míst. A pak k tomu přidal na bájném Tourmaletu etapovou výhru Thibaut Pinot. Francie nemohla být pyšnější. 14 - Tolik dní oblékal Julian Alaphilippe žlutý dres pro lídra Tour.

Z 39 do 9 Řeč je o teplotních rozdílech. Když se Tour přesunula dolů do přímořských oblastí, přišla od jihu vlna veder, kdy teploměry ukazovaly hodnoty hodně se blížící 40 stupňům Celsia. Nelidské podmínky. Jak pro cyklisty, kteří museli jet po rozpálených silnicích, tak i pro ostatní. Fanoušky ve městech, kde to snad bylo ještě horší, pro ty podél tratí i pro ostatní personál zajišťující servis na Staré dámě včetně novinářů. Čekat na sportovce před týmovými autobusy na slunci může být také hodně náročné. Pak ale přišel přesun do Alp. A velký teplotní skok. V Tignes, kam už cyklisté dojeli v týmových autech, bylo pod 20 stupňů, o den později ve Val Thorens jen devět. 19 - V této etapě se počasí na letošní Tour vyřádilo nejvíc, i když ne tolik teplotně.

Zmatky, nikdo neví, co se děje V roce 1996 musela být etapa zkrácena kvůli přívalu sněhu. Tentokrát to bylo kvůli krupobití, které zasypalo cestu, po které měli cyklisté jet. Ovšem než se všichni dozvěděli, co se vlastně děje, proč organizátoři a sportovní ředitelé závodníky zastavují, byl to jeden velký zmatek. Zatímco cyklisté dostávali do sluchátek různé pokyny a informace od svých týmů, v tiskovém středisku panoval chaos. Co se děje? Proč nejedou? Ptali se všichni novináři v různých světových jazycích. Jediným zdrojem informací byly televizní obrazovky, kde byl vysílán přenos France TV Sport, ovšem pouze ve francouzštině. Až záběr na buldozer odklízející kalamitu ze silnice vše vysvětlil. 89 - Jen na tolik kilometrů nakonec byla zkrácena etapa, kterou ovlivnilo krupobití.

Francie v slzách, ale hrdá Po dnech, kdy celá země oslavovala své dva hrdiny, už místní věřili, že Alaphilippe nebo Pinot žlutý dres do Paříže dovezou. A pak přišla tvrdá rána. Nejprve se Francouzi museli dívat, jak se nechává ošetřovat Pinot, který platil za ještě většího favorita na „žluťák“ než už unavenější Alaphilippe. A pak šok. Objetí s týmovým parťákem, výraz v obličeji, že to opravdu nepůjde. Pinot slezl z kola a se slzami v očích nastoupil do týmového auta. A tím to ještě nekončilo. O několik desítek minut později ve sjezdu, kde mohl ještě nahnat cenné vteřiny na Bernala, začal brzdit i Loulou. Etapa byla ukončena, do žlutého jde Bernal. Na ten den Francie dlouho nezapomene. A asi nejen Francie. Těchto dvou muselo být líto snad každému. 45 - Tak velký náskok měl po 19. etapě Bernal na druhého Alalphilippa.

Ineos má jasno. Bernal Náznaky tady byly už dříve. Už dvakrát v týmové vysílačce vyzval Thomas Bernala, ať jde dopředu, že ho bude krýt. Definitivně jasno i navenek ale bylo až v momentu, kdy se Bernal v 19. etapě oblékl do žlutého dresu. „Teď už nebudu útočit, hlavní je uhájit žlutý dres a dojet s ním do Paříže,“ prohlásil i sám Bernal. Millot jaune je holt víc než etapové prvenství, to asi není třeba nikomu vysvětlovat. A varianta, že by se Thomas, toužící po druhém triumfu v řadě, pokusil týmového parťáka z trůnu sesadit? To bylo dost nepravděpodobné. Ineosu šlo o to získat další vítězství a bylo jedno, kdo ho urve. A i Thomas se zachoval jako skutečný parťák a osobní ambice odsunul stranou. 1:11 - Tolik minut nakonec ztratil druhý Geraint Thomas na týmového kolegu Egana Bernala.

Kreuziger zpět v boji o pořadí Naposledy jel Tour v roce 2017. A rozhodně se mu nepovedla. Roman Kreuziger v ní byl jako pomocník Simona Yatese útočícího na celkové vítězství. A to nevyšlo. Ani sám Čech na ni nevzpomíná úplně rád. Zato ta letošní byla o něčem jiném. Zpočátku odmítal mluvit o ambicích na celkové pořadí, i vzhledem k jarnímu pádu, který zbrzdil jeho přípravu. Ale časem se vyhoupl do nejlepší dvacítky, chvíli byl i na 14. příčce. A už na něm bylo znát, že je spokojenější a že je lídrem týmu Dimension Data. Z celkového 16. místa je nyní sice mírně rozladěn, cílem prý byla patnáctka, ale i spokojený. Ví, že i v příštím roce může bojovat o celkovou klasifikaci. 9 - Tolik účastí na Tour de France už má Roman Kreuziger na svém kontě.