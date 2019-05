Cyklistika je krásný, elegantní, ale také drsný a neúprosný sport. Přinášíme příběhy z velkých závodů, za něž elitní cyklisté zaplatili životem. Mnohdy až tyto tragické případy poukázaly na to, co je ve sportu špatně – a to ať už šlo o doping, alkohol v bidonu nebo takovou „maličkost“, jakou je cyklistická přilba.

Knud Enemark Jensen byl špičkový dánský cyklista. V 60. létech vyhrál mistrovství a na „bednu“ dostal i celou svou skupinu v týmové soutěži. Olympiáda v Římě se blížila a Dánové měli zálusk na pěkné umístění. Týmový závod se jel ve čtyřicetistupňových vedrech rozpálenými římskými ulicemi. Jeden ze členů čtyřčlenného týmu závod vzdal z důvodu úžehu – zbylí tři, včetně Jensena – měli tedy motivaci dojet. Pokud by tak neučinili, tým by byl diskvalifikován.

Mnozí vnímají cyklistiku jako sport prodchnutý dopingem – často bohužel oprávněně. Vytrvalostní závody, prudké a táhlé kopce, šílené horské pasy, stakilometrové etapy – to všechno vyžaduje extrémní výdrž a samozřejmě také možnosti, jak ji – byť nelegálně – podpořit. Ačkoli první dopingové skandály a tresty datujeme už od dvacátých let, první opravdový dopingový skandál v cyklistice se odehrál až v 60. létech 20. století. A bohužel stál jednoho cyklistu život.

Tom Simpson: tlak manažerů, panák brandy v bidonu a drogy v žilách

Byl jedním z nejúspěšnějších britských cyklistů všech dob. Z olympiády v Melbourne dovezl roku 1956 týmový bronz, o devět let později se stal individuálním mistrem světa. Vyhrál závody jako Giro di Lombardia, Milan – San Remo nebo Paříž – Nice. Po zraněních se vrátil na vrchol a roku 1967 vyhrál dvě etapy Vuelty. Na Tour de France téhož roku to vypadalo na další úspěch. Pomýšlel na žlutý dres, ale spokojil by se býval i s celkovým umístěním do třetího místa. Profesionálně jezdil už osmým rokem a tak si chtěl vydělat co nejvíc – kdoví, jestli příští sezóna bude stejně úspěšná? Kdyby věděl, že žádná příští sezóna už nebude, možná by se tenkrát zachoval jinak.

V průběhu závodu byl průměrně šestý, ale s nástupem alpských etap začal pociťovat nevolnost. Vin Denson, jeho kamarád z britského týmu, mu radil zvolnit a přizpůsobit tempo svým možnostem. Manažer stáje Peugeot mu dokonce radil ze závodu raději odstoupit. Tom Simpson ale poslechl volání vítězství a také svého osobního manažera, který na něj tlačil – lepší výsledek, větší pozornost médií, více peněz.

Když Harry Hall, Simpsonův mechanik, viděl cyklistu lít cosi do svého bidonu, tušil, že je zle. „Jestli kluci dneska k něčemu přičichnou, máme na rukou smrt,“ konstatoval Pierre Dumas, oficiální lékař Tour de France. Na mysli měl drogy v kombinaci s neskutečným vedrem a zákeřným stoupákem na Mount Ventoux. Tom Simpson se v kopci držel vedoucí skupinky, pak ale začal ztrácet a kilometr před vrcholem zcela odpadl. Jeho mechanik mu radil odstoupit, ale Tom byl neoblomný. Nechal se doslova vysadit na kolo a roztlačit, ale po pěti stech metrech odpadl definitivně. První pomoc od Harryho Halla, zdravotní sestry a lékaře Pierra Dumase byla zbytečná.

Tom Simpson zemřel po převozu vrtulníkem v avignonské nemocnici. V kapse jeho dresu objevili dvě prázdné ampule od amfetaminů. Pierre Dumas odmítl podepsat úmrtní zprávu a žádal pitvu. Ta prokázala přítomnost alkoholu a amfetaminů v krvi. Tekutina, kterou si cyklista před závodem přilil do bidonu, bylo brandy. Vedro, drogy, diuretické účinky alkoholu a Simpsonova paličatost i nátlak manažerů zapříčinily jeho smrt. Ačkoliv se britský tým snažil vše ututlat, Simpsonova smrt konečně odstartovala plošné dopingové testy na velkých cyklistických závodech. Svou zásluhu na tom měl dobový tisk, který cyklistovo „srdeční selhání následkem horka“ uvedl na pravou míru.