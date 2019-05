Raboň o prvním týdnu Gira: Roglič si jde za svým, vše mu jde do karet

Slovinec Primož Roglič vítězstvím ve včerejší časovce jasně potvrdil roli favorita Gira d‘Italia 2019. Tak to alespoň vidí František Raboň, bývalý elitní český závodník, který se boje o růžový dres sám dříve účastnil. Jako dalšího adepta na vítězství tipuje Vincenza Nibaliho. Třetí jméno, kterému věřil, je už ale ze hry. Byl jím Tom Dumoulin.

Co říkáte na včerejší výkon Primože Rogliče?

„Vzhledem k tomu, že jsem měl Rogliče jako jednoho z největších favoritů, tak to pro mě není až takové překvapení. Myslel jsem si to od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že na Giru budou tři časovky. Tom Dumoulin a Roglič pro mě byli hned favority. Musím říct, že mi připadá, že poslední Grand Tour závody hodně rozhoduje to, kolik je tam kilometrů na časovkách.“

Proč?

„Protože pro závodníky jedoucí na celkovou kvalifikaci je v kopcích hrozně těžké jeden druhému odjet. Je pro ně prostě obtížné urvat se v kopcích.“

A jak hodnotíte první týden Gira?

„Pro mě je to tak klasické a typické Giro, že to víc nejde. Trošičku chaos, nikdy se nedá dopředu říct, co bude… Jen dojezdy mi připadají trochu nebezpečnější, než v posledních letech, kde byly spíš rovné a široké. V tomto směru organizátoři nezklamali, několikrát to před cílem i padalo.“

Navíc je zima, na některých místech se drží i sníh. Jaký to má vliv na průběh závodu?

„Strašně veliký. Za minulé roky spousta závodníků shořela právě proto, že nedokázali eliminovat tyto vlivy. Na Giru se to stávalo i mně. Jeden den jste mohl mít pětatřicet, druhý den na Passo di Gavia byla nula a sníh… A když vám do toho přijde bouřka, tak tam můžete pořádně zmrznout, nenajíte se, chytnete hlaďák. Steven Kruijswijk před pár lety udělal maličkatou chybu, spadl do závěje a v podstatě tím ztratil jasnou výhru. Tohle se na ostatních závodech Grand Tour tolik neděje. Proto si myslím, že závodníci jako Vincenzo Nibali, mají tento závod tak rádi. Konkrétně on se skvěle vyrovnává se sjezdy, nevadí mu déšť, myslím, že ani hory, i když třeba sněží.“

Jaké momenty pro vás byly v uplynulém týdnu nejsilnější?

„Jako bývalý časovkář jsem opravdu rád sledoval prolog a včerejší časovku a musím říct, že Roglič si jde podle mě opravdu za svým jasným cílem. Navíc se mu dařilo už před Girem, nastoupil v několika etapových závodech, vždy byl na pódiu. Takže je na to zjevně dobře připravený. Je i dobrý v kopcích, všechno mu hraje do karet.“

A máte z něčeho negativní pocit?

„Myslím, že fanoušci cyklistiky nemají moc rádi pády, takže když jsem viděl odstoupit Dumoulina, bylo mi ho líto.“