Rychlíci na scéně! Další šance na Giru pro Ackermanna a spol.

Dvě stě kilometrů, rovina, občas nějaký kopec, nic moc se neděje. Ovšem pak to přijde. Pár kilometrů před cílem jim začnou vytvářet stájoví kolegové pozice. Oni za to vezmou až v posledních desítkách metrů, ale výsledek většinou stojí za to. Řeč je o závěrečném sprintu a jeho aktérech. Letošní ročník Gira už jich přinesl několik a další se očekávají. Konkrétně dnes a zítra.

V dnešním dílu Corsa Rosa není připravena žádná extra velká porce kilometrů, celkem jich bude 145, což znamená větší množství ušetřených sil a také větší počet těch, kteří budou moci spurtovat do cíle v Modeně.

Ti nejsilnější se už ale během prvního týdne prodrali do popředí zájmu. Nejvýrazněji Němec Pascal Ackermann ze stáje Bora-hansgrohe, který také obléká Maglia Ciclamino, lídr bodovací soutěže. Ten už bral při své premiérové účasti na Giru prvenství ve dvou sprintech. „Jsem tak šťastný. Byla to má první šance na vítězství v etapě a povedlo se to,“ rozplýval se pětadvacetiletý závodník, který si už v minulém roce připsal čtyři vítězství na menších etapových závodech. „Samozřejmě tam byl velký tlak, ale je to má první Grand Tour a to nikdy nevíte, co se stane. Jsem šťastný, že jsem vyhrál svou první etapu,“ radoval se hned druhý den Gira. A poté k tomu přidal ještě cenné vítězství v propršené páté etapě.

Faktorem, který provází každý hromadný dojezd, je stres. Často totiž dochází ke strkanicím, ze kterých pramení i nějaké ty pády. Vzpomeňme třeba kauzu Petera Sagana na Tour de France 2017, kdy byl právě po jednom takovém nervózním sprintu vyloučen. Nemusíme však chodit vůbec daleko, stačí si vzpomenout na minulé pondělí a diskvalifikaci Elii Vivianiho.

Italský mistr projel cílem jako první a hrdě ukazoval svůj speciální dres pro Giro v národních barvách. Ovšem pak přišla hodně studená sprcha pro něj i celý tým Deceuninck-Quick Step, za který závodí. Rozhodčí jej diskvalifikovali za příliš velké vybočení ze své trasy, kterým si dělal prostor a zablokoval a zpomalil dalšího muže ve sprintu Mattea Moschettiho. „No co, alespoň mám tuto (vítěznou) fotku,“ bral celou situaci s hořkým humorem později i sám Viviani, když dal na sociální sítě cílovou fotografii právě s tímto popisem.

A chystal se na další etapy. V těch se ale radovali vždy jiní muži než vítěz celkem pěti etap na Giru v předchozích letech. „Jsou tady ale stále další dvě možnosti pro sprintery v Modeně a poté v Novi Ligure. Doufám ve vítězství právě v nich,“ upozornil i Viviani na dnešní a zítřejší příležitost pro rychlíky.

Dalším mužem, který do jejich výsledků může také hodně promluvit, je Caleb Ewan, vítěz osmé etapy, ve které tento Australan ve službách Lotto Soudal přespurtoval již zmíněné Vivianiho a Ackermanna. Od muže, který vyhrál jednu etapu na Giru už v roce 2017, měl tým velká očekávání, která se ale nejdřív tolik nenaplňovala. „Měl jsem dobrý start do sezony, ale ne skvělý. Takže na mě teď byl obrovský tlak, abych něco vyhrál. Jsem opravdu hrozně rád, že se mi to tady povedlo,“ zářil Ewan.

Vítězství na svém kontě ze silných sprinterů vedle Vivianiho nemá Arnaud Démare. Ten je sice v souboji o Maglia Ciclamino na druhém místě, na vedoucího Ackermanna ale ztrácí 52 bodů a nemůže chtít nic než vítězství v etapě. To naopak získal Fernando Gaviria, který ovládl po Vivianiho diskvalifikaci třetí dějství. Víc slávy už však letos cyklista stáje UAE Team Emirates neudělá. V sedmé etapě musel kvůli bolestem kolene odstoupit. „Už několik dní jsem měl levé koleno pochroumané, od samého začátku etapy jsem to dost cítil, snažil jsem se to překonat, ale sotva jsem sešlápl pedál,“ vysvětloval talentovaný Kolumbijec.

Dnešní případný závěrečný sprint tak bude bez něj, i tak ale bude na co se dívat.

Giro v číslech

Průběžné pořadí po 9 etapách: 1. Conti (It./SAE Emirates) 36:08:32, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:50, 3. Peters (Fr./AG2R La Mondiale) -2:21, 4. Rojas (Šp./Movistar) -2:33, 5. Masnada (It./Androni Giocattoli-Sidermec) -2:36, 6. Amador (Kost./Movistar) -2:39, 7. Antunes (Portug./CCC) -3:05, 8. Madouas (Fr./Groupama-FDJ) -3:27, 9. Carboni (It./Bardiani-CSF) -3:30, 10. Bilbao (Šp./Astana) -3:32, ...68. HIRT (Astana) -22:17, 135. ČERNÝ (CCC) -1:01:04.

Pořadí bodovací soutěže

1. Pascal Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe) 150

2. Arnaud Demare (Fr./Groupama – FDJ) 98

3. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal) 91

4. Richard Carapaz (Ekv./MOVISTAR TEAM) 50

5. Primoz Roglič (Slovin./Team Jumbo – Visma) 42