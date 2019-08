„První etapa se mi povedla a doufám, že v tom dnes a zítra budu pokračovat. Důležitá věc během prvních třech etap je neztratit čas,“ prohlásil Bjorg Lambrecht před startem nedělní druhé etapy Kolem Polska.

V pondělí po druhé hodině se na Lambrechtově Twitteru objevila zpráva o novém dvouletém kontraktu se stájí Lotto Soudal. O pár hodin později ale mladý jezdec ztratil život, když za neznámých okolností vážně havaroval během etapy z Chorzówa do Zabrze.

„Nevíme, proč upadl, silnice byla úplně rovná,“ vysvětlil pro Cycling News lékař závodu Ryszard Wisniewski. „Zkoušeli jsme mu dávat masáž srdce, potom jsme zavolali helikoptéru, ale jeho stav byl tak vážný, že nebyl schopen transportu. Pokračovali jsme v oživování a pak jsme ho převezli do nemocnice sanitkou. V nemocnici oživování pokračovalo, během operace ale zemřel.“

Lambrecht skonal v nemocnici v Rybniku, která se nachází asi třicet kilometrů od obou pondělních etapových měst.

Z vítězného pódia pak ředitel závodu Czeslaw Lang potvrdil závodníkovu smrt, všechny ceremoniály byly zrušeny. Dnešní čtvrtá etapa s očekávaným výstupem na slavný beskydský vrchol Kocierz byla zneutralizována a pojede se ve zkrácené verzi 133,7 kilometru.

„Jsme touto tragédií neuvěřitelně otřeseni. Chybí slova, abychom vyjádřili emoce, které cítíme,“ uvedl Lang. „Sdílíme bolest s členy Bjorgovy rodiny, jeho týmem a členy cyklistické komunity. Bjorg Lambrecht zůstane navždy v našich vzpomínkách jako výjimečný cyklista a skvělý člověk.“

Lambrecht byl opravdu výjimečným cyklistou. Patřil k největším talentům světové cyklistiky. Měl za sebou vítězství v pořadí do 23 let na závodě Lutych – Bastogne – Lutych, skončil druhý na Tour de l'Avenir, Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc, Tour de Savoie Mont Blanc a Ronde de l'Isard. Na podzim se také stal vicemistrem světa do 23 let.

Na jaře skončil celkově dvanáctý v Critérium du Dauphiné a byl klasifikován jako vítěz své věkové kategorie. V Polsku se vracel k závodům po delší pauze a soustředění ve vysokohorském prostředí v Livignu. A měl vysoké cíle, jak na zdejším závodě, tak i na blížící se Vueltě.

„Na Kolem Polska se opravdu těším. Je to moc pěkný závod s prudkými kopci. Bude tady dobrá konkurence ze stájí World Tour. Doufám v dobré výsledky, doufám, že budu ve formě,“ hlásil Lambrecht.

Cyklistický svět je zatím stále v šoku. Mezi prvními vyjádřil soustrast i lídr Kolem Polska Pascal Ackermann.

„Dnes na výsledku nezáleží. Dnešní tragická zpráva mě zničila a rád bych osobně poslal mé hluboké kondolence rodině a přátelům Bjorga Lambrechta a všem z týmu Lotto – Soudal,“ řekl Ackermann. „Cyklistická rodina je v hlubokém šoku a má z téhle smutné zprávy zlomené srdce.“