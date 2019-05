TOP filmy o sportu, které se staly: rváč, kokosy a skutečný Vašutův boxer

V paměti mnohých však Armstrong navždy zůstane zapsaný především kvůli svému dopingovému skandálu odhalenému v roce 2012. Ačkoliv obvinění nejprve striktně odmítal, zhruba o rok později se k dopingu sám přiznal. Osud Lance Armstronga zachytil film The Program: Pád legendy, který představil kariéru tohoto kontroverzního sportovce od začátku až do jejího neslavného konce.

Tehdejší zápas sice skončil pro Jakše porážkou, ale v plánu byla odveta. K té nakonec nikdy nedošlo. Do osudu boxera totiž zasáhla 2. světová válka. Jejího konce se nakonec Vilém Jakš nedočkal. Jeho život skončil v hlubinách Biskajského zálivu, kde byl coby palubní střelec 311. československé bombardovací perutě sestřelen německými dálkovými stíhačkami.

Kdo by neznal film Pěsti ve tmě v hlavní roli s českým Rockym Markem Vašutem. Možná vás to překvapí, ale hlavní filmová postava Vildy Jakuba byla inspirována životem reálného sportovce Viléma Jakše. Ten byl prvním československým boxerem a v roce 1935 se dokonce utkal o titul mistra světa.

Momentem, který zasáhl do bojů o celkové vítězství této sezóny se stal závod v Nürburgringu. Lauda na místním okruhu vážně havaroval a jeho vůz začal hořet. Jako zázrakem se mu podařilo z plamenů vyváznout, avšak popáleniny v obličeji mu tuto osudovou nehodu připomínají dodnes. Kvůli svým vážným poaněním nakonec část sezóny vynechal. Z titulu mistra světa se tak nakonec radoval James Hunt, který měl v konečném součtu o pouhý bod více než Lauda.

Zátopek

Inspirováno: Emilem Zátopkem (běh)

Emil Zátopek je bezpochyby jednou z největších legend českého sportu. Jeho cesta na vrchol přitom nebyla úplně jednoduchá. Narodil se do chudé rodiny jako sedmé z osmi dětí. S běháním začal v 16 letech, kdy nastoupil jako dělník do obuvnické firmy Baťa ve Zlíně. Emilovi se však nakonec podařilo, i navzdory chudým poměrů z kterých pocházel, dobít svět atletiky. Stal se miláčkem davů a to nejen kvůli svým fenomenálním úspěchům, ale také pozitivnímu přístupu k životu.

Není tak divu, že se život čtyřnásobného olympijského vítěze dočká i svého filmového zpracování. Snímek je zatím ve fázi přípravy. Do kin by měl zamířit ještě před příštími olympijskými hrami, které se konají v létě 2020 v Tokiu. Co o chystaném snímku říká jeho režisér a představitel hlavní role Václav Neužil se můžete dočíst ZDE.