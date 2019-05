PĚT rad těhotné krásky z pláže Kolocové: Maminky, je potřeba něco dělat

CVIČTE!

„Cvičení je životní základ, člověk by měl cvičit v jakémkoli životním stavu. Já cvičím jednou týdně v posilovně, pak chodím jednou týdně na jógu a dvakrát týdně se snažím cvičit doma. Protože jsem zjistila, že dvakrát týdně bylo málo, je to nakonec celkem čtyřikrát. Ale abych nikoho neděsila, tak doma je to dvacet, pětadvacet minut. Není to tak, že bych hodinu někde dřela.“ ÚKLONY

„S trenérem klademe důraz na různé úklony, které zpevňují boky těla, které drží břicho. Svaly ochabují, svaly postranní břišní jediné fungují. Je dobré je posilovat různými úklony.“ STREČINK NA ZEMI

„Veškeré posilování vestoje je docela náročné, protože gravitace tlačí břicho dolů. Tím pádem se hodně zatěžují svaly kolem třísel. Jsou lepší některé cviky vleže, mohou se cvičit cviky na boku. Na zádech je to těžší, protože někomu se utlačuje dutá žíla. Je třeba vědět, co cvičit, nepouštět se do divokých věcí sám od sebe, něco si přečíst, případně se zeptat někoho, kdo tomu rozumí. Člověk si může snadno ublížit.“ POSLOUCHEJTE TĚLO

„Naučila jsem se, že musím poslouchat vlastní tělo. Ve chvíli, kdy je mi něco nepříjemné, nebo mi něco nesedí, tak to nedělám. Jakkoli se člověk víc zapojí do cviku, dělá opakování, tělo se snadno namůže.“ JÓGA

„Jógu jsem dělala i v nějakých obdobích beach volejbalových sezon, ale těhotenská jóga je něco jiného. Dbá se na miminko, učí se, jak správně dýchat, jakým způsobem se celkově zatěžuje břicho. Mně se to líbí, že je to uvolňující, lehce relaxující. Není to o velkých výkonech, potkala jsem hezkou skupinku lidí, výbornou paní, s kterou cvičím. Člověk by si měl umět i trochu odpočinout. V těhotenství jsme všichni rozběhaní a člověk se nezaměří sám na sebe, jak by měl dýchat.“