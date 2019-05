Tři cyklistické novinky, které by vám rozhodně neměly uniknout

Výživa

Pokud se chystáte na celodenní výlet na kole, zřejmě i vy budete přemýšlet, jaké jídlo si vzít sebou. Brát do kapsy krabičku s obědem a svačinou, není však na vyjížďku úplně ideální. Hlad si, ale nevybírá a rád překvapuje v momentě, kdy je to do nejbližší restaurace či obchodu ještě pár pěkných kilometrů daleko.

Z této svízelné situace vás může vysvobodit PokEat. Vypadá trochu jako ovocná kapsička pro děti, avšak nenechte se zmást. V tomto malém balení se ukrývá plnohodnotné jídlo, které obsahuje všechny potřebné živiny a je 100% přírodní.

Základ výrobku tvoří mandle, chia a lněný olej, jáhly, pohanka, ovoce a tři druhy proteinů. Je tak skvělým zdrojem energie při sportu, cestování anebo zkrátka v momentě, kdy nemáte čas na zdlouhavou přípravu jídla. Díky její velikosti můžete kapsičku bez problému schovat do bundy nebo cyklistické brašny, kde bude kdykoliv po ruce.