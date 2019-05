V roce 1955 se skupina zhruba čtyřiceti milovníků cyklistiky potkala u Černé Labutě – v malé útulné hospůdce, která se nachází v anglickém městečku Leominster. Tato neformální schůzka vedená Billem Paulem byla později označena jako zahajovací schůze nového cyklistického klubu Rough-Stuff Fellowship (RSF).

Účastníci tohoto setkání nebyli profesionální cyklisté a netoužili ani po tom vyhrávat prestižní závody. Chtěli zkrátka jen zažít nová dobrodružství, vidět více z krás naší Země a poznat lidi se stejným zápalem, jaký měli oni sami. Touha po novém poznání je vedla stále kupředu. Žádné stoupání pro ně nebylo příliš strmé, žádné bahno příliš hluboké a neexistoval ani cíl, který by pro ně byl nedosažitelný.

Žádné stoupání pro ně nebylo příliš strmé, žádné bahno příliš hluboké a neexistoval ani cíl, který by pro ně byl nedosažitelný. • Foto Instagram rsfarchive

Ačkoliv od prvního setkání členů RSF uplynulo už více než šedesát let, klub existuje dodnes a patří mezi nejstarší off-roadové skupiny cyklistů na světě. V současné době má klub své členy téměř po celém světě. Organizují společné výlety, vydávají publikace a informují o zajímavých novinkách v cyklistickém světě.

Základní myšlenkou fungování klubu od prvopočátku do současnosti je snaha posouvat hranice toho, kam až je možné vydat se na dvou kolech. Pro většinu lidí bylo to, čeho chtěli RSF dosáhnout, nemyslitelné. Pro členy se však vyjížďky staly nejen potěšením, ale i životním stylem.

Pro většinu lidí bylo to, čeho chtěli RSF dosáhnout, nemyslitelné. Pro ně se však vyjížďky staly nejen potěšením, ale i životním stylem. • Foto Instagram rsfarchive

Jedním ze zakládajících členů klubu byl také Mark. Kvůli vysokému věku se však už aktivně nemůže účastnit vyjížděk. Rozhodl se však činnost RSF podpořit jiným způsobem a začal budovat rozsáhlý archiv pamětihodností, které osvětlují činnost Rough-Stuff Fellowship. Při svém pátrání po minulosti přišel na to, že existuje nepřeberné množství historických fotografií členů, které jsou plné radosti z jízdy na kole.

Obrázky zachycují cyklisty, kteří se na výlety vydávali v košilích, kravatách a bambusových kloboucích. Tito muži a ženy byli svým způsobem průkopníky v cestování na kole. Šlapali, nesli svá kola a stavěli stany i tam, kam by se jiní jen stěží odvážili. Nepotřebovali k tomu velké publikum a nečekali ani na potlesk diváků. Dělali zkrátka to, co je baví a naplňuje. Tuto myšlenku se snaží Rough-Stuff Fellowship razit dodnes. Více fotografií, které jsou historickým svědectvím o cyklistických výpravách členů RSF na jdete ZDE.