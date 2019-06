Trénink

"Začátek po pauze jsem nikdy neměla v oblibě. Záleží samozřejmě na tom, jak je ta přestávka dlouhá. Když je to několik týdnů, tak jsem nikdy nezačínala hned s raketou na kurtu. To se člověk může akorát zranit. Nejdřív je třeba pracovat na kondici a fyzicky postupně připravit tělo na zátěž. Začíná se třeba rotopedem, během, strečinkem, atletickou abecedou, různými cvičeními na obratnost a rychlost. K tomu se přidá posilovna na zpevnění a posílení plus kompenzační cviky a rehabilitace. Ta je stejně důležitá jako odvedená práce. Intenzita tréninku se zvyšuje, takže začátky hodně bolí. Po pár dnech se přidají i tenisové tréninky a to už je o něco zábavnější. Tedy alespoň pro mě bylo."

Motivace

"Do trénování jsem se občas nutit musela, hlavně v té přípravě. Ona je to vlastně také práce spojená s koníčkem, což je výhoda. Byla jsem spíš zápasový a soutěživý typ, takže mě daleko víc bavilo když tréninky probíhaly ve dvou nebo více lidech formou různých her nebo soutěží. Jako odměna pak mohl být oběd nebo cola."

Jídlo

"Kdybych měla popsat můj současný jídelníček, nebyl by to dobrý příklad. Ale popravdě ani předtím jsem se úplně neomezovala. Samozřejmě jsem si nedala před tréninkem nebo zápasem svíčkovou s knedlíky, ale spíše něco lehčího jako kuře, rýži, těstoviny a bez těžkých omáček. K snídani pečivo se šunkou, ovesné vločky, kaše, jogurt, ovoce... A k večeři sushi nebo pořádný steak. Když jsem měla chuť na sladké, tak jsem si prostě dala. Hlavně po některých prohraných zápasech, je to dobré na nervy. Co se týče doplňků stravy, tak jsem používala maximálně energetické nápoje při a po zátěži, různé gely pro dodání energie nebo proteinové tyčinky. A moje nejoblíbenější jídlo? Asi řízek nebo smažený sýr.¨

Odpočinek

"Nejlépe relaxuji s rodinou a přáteli, u dobrého filmu nebo seriálu. Jo a také ráda spím."

Rada

"Ať každý poslouchá svoje vlastní tělo a dělá co mu nejvíce vyhovuje. Každý jsme úplně jiný."