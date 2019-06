MS ve fotbale žen: TOP 10 hráček šampionátu. Skórující mašina i tvář FIFA

Tato útočnice je známá mezi svými spoluhráčkami i fanoušky jako Marta. Brazilská krajanka bývá právem považována za jednu z nejlepších hráček historie ženského fotbalu. Je držitelkou rekordního počtu ocenění od FIFA, která ji šestkrát vyhlásila jako fotbalistku roku. Na rozdíl od svého krajana Pelého se však Martě zatím doposud nepodařilo získat s národním týmem nejvyšší mezinárodní ocenění. Je však možné, že díky letošnímu šampionátu se to změní.

Eugenie Le Sommer je velkou oporou národního týmu Francie, stejně jako týmu Olympique Lyon, za který nastřílela už 257 gólů. Spolu se svými týmovými kolegyněmi je držitelkou devíti titulů Mistryň Francie, sedminásobnou výherkyní Francouzského poháru a šestinásobnou vítězkou Champions Leagues. Titul z letošního mistrovství světa by tak bezesporu skvěle doplnil její sbírku trofejí.

Amandine Henry

Národnost: Francie

Aktuální tým: Olympique Lyon

Post: záložnice

Poté co odešel do fotbalového důchodu známý francouzký hráč Thierry Henry, našli si místní nového miláčka, a to dokonce i se stejným přijímením. Je jím Amandine Henry - záložnice Olympique Lyon. Ačkoliv má Amandine stejné přijímení jako bývalý hráč Arsenalu, jde pouze o náhodu. Ve fotbale si však se svým mužským protějškem blonďatá kráska rozhodně v ničem nezadá.