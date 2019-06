Gabriele "Gabe" Grunewaldová bývala atletkou a později i trenérkou na univerzitě v Minnesotě. Rakovina jí byla poprvé diagnostikována, když jí bylo 22 let. Ačkoliv byla později vyléčena, zhoubná nemoc se v průběhu jejího života opět vrátila. Dvanáctého června její manžel Justin na sociálních sítích oznámil, že Gabe svůj boj definitivně prohrála.

"V 7:52 jsem si říkal, že se nemohu dočkat, až ji konečně opět uvidím. Gabe - mou hrdinku, nejlepší kamarádku, velkou inspiraci a manželku. Byli jsme něco jako Robin a Batman. Nejsem si jistý, zda někdy dokážu zaplnit prázdné místo v mém srdci, které vzniklo, když jsi odešla. Rodina a přátelé tě milovali," začal dojemně svůj příspěvek na Instagramu Justin.

Gabe Grundewald těsně po operaci, při které jí byla odebrána polovina jater.







Nezapomněl také vyřídit vzkaz fanouškům, kteří Gabe při jejím boji podporovali a drželi jí palce. "Lidem ze všech koutů světa mám vyřídit, že Gabriele vaše zprávy slyšela a byla jimi velmi dojatá. Chce, abyste zůstali stateční a neztráceli naději. Děkuji všem za to, že jste mojí ženě dodávali odvahu v době, kdy ji potřebovala," napsal také na sociální síť.

Nešťastná zpráva o Gabiiné smrti zasáhla také sportovní svět. Americký olympijský výbor vzdal hold této pozoruhodné ženě svým příspěvkem zveřejněným na Twitteru: „Děkujeme ti za to, že jsi nás naučila, co to znamená být statečný. Tvůj příběh bude navždy inspirací pro celý sportovní tým USA.“

Svou lítost na Twitteru vyjádřila také evropská šampionka Joanne Paveyová. "Běžecká komunita ztratila někoho velmi vzácného. Byla to opravdu inspirativní a odvážná žena. Upřímnou soustrast Gabeině rodině a přátelům," napsala.