Chystáte se na první triatlon? Poradíme 5 věcí, které nesmíte opomenout

Tři disciplíny, trojnásobná zátěž a jeden sportovec. Triatlon láká a zároveň vzbuzuje nemalou dávku respektu, i tak mu stále více lidí přichází na chuť. Třeba jako já. Pokud se zrovna chystáte na první závod nebo koketujete s myšlenkou konečně s triatlonem začít, tady je několik věcí, se kterými radím počítat. Multižánrovka triatlon je sport, který člověka nadchne a pohltí. Přeci jenMůj scénář byl na chlup stejný a od první “jdu do toho” do startu uběhlo pár měsíců. Moje premiéra byla ale o to snazší, že jsem se s velkou klikou dostala do společnosti zkušených a skvělých závoďáků v týmu Triexpert Milt Racing. Pokud ale nemáte takové štěstí, tady je několik dojmů, které jsem v průběhu první sezóny stačila zachytit.

Trénink žere čas a energii Z běžeckých tréninků by člověk řekl, že ví, co je to únava a hlad. Tak v rámci těch triatlonových je to úplně nová liga. Pokud se vydáte cestou zodpovědné přípravy, skloubit přípravu na tři disciplíny vyžaduje čas a občas i trochu manažerských schopností (kolikrát jsem si posteskla, proč mě trénink, ač bez profi výsledků, nemůže uživit). Na druhou stranu je trénink ale mnohem pestřejší, zábavný a tři sporty vás jen tak nedostanou do rutiny nebo stereotypu. Začít trénovat na tři sporty najednou je výzva, která zláká kdejakého sporťáka, co už si něco odběhal nebo odjezdil a hledá nové výzvy. • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Na plavání s trenérem Nejlepší rozhodnutí, které jsem před prvním závodem udělala, bylo se hned v začátcích příprav obrátit s plaváním na trenéra. „Paní Radová“ s plaveckou čepicí a brýlemi byl totiž můj vrcholný styl a věděla jsem, že takhle to nepůjde. Navíc jsem si sama nikdy nepřipadala v bazénu hůř, než když jsem se chaoticky pokusila o kraul. A ač začátky byly krušné (první tréninky stále s tím samým pocitem trapnosti), s pomocí trenéra, Františka Schovala, se to začalo rychle zlepšovat, a strach z toho, že uplavat kraulem několik stovek metrů v kuse je otázka měsíců a měsíců tréninků, vzal rychle za své. Nejlepší rozhodnutí, které jsem před prvním závodem udělala, bylo se hned v začátcích příprav obrátit s plaváním na trenéra. • Foto iSport.cz

Otevřené vodě chybí čáry na dně bazénu Ještě chvíli se zdržím u plavání. Jednak budete nuceni si asi pořídit neopren do první části sezony, který není navíc nejlevnější položkou (pořád přemýšlím, kolik letních šatů bych za tyhle jedny, ne příliš slušivé, měla), hlavně ale na přehradě nebo rybníku neuvidíte nic. Nic! Je proto super snadné se ztratit a začít plavat úplně jiným směrem, než kde je bójka. Zvednout sem tam hlavu a rozhlédnout se, kam člověk vlastně plave, není vůbec od věci. Jakmile totiž začnete nabírat sebevědomí v bazénu, celá situace se změní s plaváním na otevřené vodě. • Foto Sport

Zapomenutá výbava Po náročném tréninku pak konečně přijde den D a pro nováčka je to jeden velký blázinec. Aspoň já jsem si teda připadala jako Alenka v říši divů s nekonečnou zásobou otázek od oblečení až po to, jakým směrem si v depu natočit boty. Zásadní pro mě ale byly tyhle tři věci. Kromě všech bot, helmy, ručníčku nebo brýlí potřebuju taky gumičku na číslo kolem pasu (spínací špendlíky se na triatlonu nenosí). Rukavice na kolo jsou zbytečná položka na seznamu, v závodním nasazení za to těchto pár vteřin nestojí. Zato vazelína a opalovací krém jsou jiná písnička a absenci obojího jsem po prvním závodu celkem dost litovala. Tři disciplíny, trojnásobná zátěž a jeden sportovec. Triatlon láká a zároveň vzbuzuje nemalou dávku respektu. • Foto Barbora Reichová / Sport