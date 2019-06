Šílený závod, DVA měsíce běháte kolem bloku. Rekordmanka je ze Slovenska

Vítejte na Sri Chinmoy Self-Transcendence, nejdelším závodě světa, který měří zhruba 4 990 kilometrů. Tato vzdálenost je tak neskutečně dlouhá, že sami účastníci se často staví na start s otázkou, zda mohou závod vůbec kdy dokončit.

Mají 52 dnů na to, aby danou vzdálenost uběhli. Denně mohou zdolat tolik kilometrů, kolik od šesti hodin ráno do půlnoci zvládnou. Zbylých šest hodin pak většinou tráví osobní hygienou, péčí o svá bolavá chodidla, a samozřejmě spánkem.

Pokud se vám to zdá už teď šílené, tak se podržte. Celý závod se běží kolem jednoho bloku v newyorské čtvrti Queens, který měří pouhých 883 metrů. To znamená, že pokud běžci chtějí závod dokončit, musí tento blok obkroužit zhruba 5651krát.

Aby jim však cesta nepřipadla až tolik monotónní, mění se alespoň každý den směr jejich běhu. Trasa přitom není pro účastníky uzavřená. Ti se tak musí denně proplétat mezi chodci, dětmi na kolech a potulujícími se psy.

Rekordmanka ze Slovenska

Závod založil v roce 1997 indický duchovní vůdce Sri Chinmoy. Ten vyzývá sportovce k tomu, aby překonávali své dosavadní kapacity, získali duchovní vhledy a předčili představy o svých možnostech. Každý, kdo závod absolvoval, by vám zajisté potvrdil, že všechny tyto body si po zdárném dokončení skutečně mohl odškrtnout.

Ženskou rekordmankou, která zvládla závod zaběhnout za neuvěřitelných 48 dnů a 14 hodin, je slovenská rodačka Tereza Janáková. Ta však už několik let žije v New Yorku, kde měla příležitost setkat se se samotným Sri Chinmoyem. Později se stala jeho žačkou a přijala nové jméno Kaneenika, které znamená „vidět krásu vnitřním okem“.

Podle jejích slov se jí povedlo závod dokončit i proto, že nemyslela na vzdálenost, která ji čeká. Při běhu si opakuje mantry, nebo přemýšlí o tom, co bude jíst.

Účastníci na startu závodu • Foto 3100.srichinmoyraces.org

Spánek jen pět hodin denně

Jídlo je velmi důležitou součástí závodu. Účastníci, kteří denně zdolávají téměř sto kilometrů, totiž musí pravidelně doplňovat energii, aby nezkolabovali. Nedaleká garáž se tak po celou dobu závodu mění na provizorní kuchyni, v které dobrovolníci připravují jídlo pro závodníky. Vejce, chléb, palačinky, francouzský toast nebo smoothie. To jsou nejčastější produkty místní vývařovny.

Provizorní kuchyně na závodě • Foto 3100.srichinmoyraces.org

Dalším specifikem tohoto závodu je spánek. Závodníci na Sri Chinmoy Self-Transcendence spí zpravidla okolo pěti hodin denně. Ačkoliv se tato doba může zdát při tak velkém fyzickém vypětí příliš krátká, účastníci se shodují, že je pro ně dostačující. Podle nich si organismus na pocit únavy brzy zvykne a začne fungovat zkrátka jako předem nastavený stroj.

Mnozí tento závod nikdy nepochopí. Po dobu dvou měsíců se stane vaší celodenní náplní běh kolem jednoho bloku. Spíte jen pár hodin denně, neustále musíte myslet na to, co budete jíst a denně pečujete o svá zubožená chodidla.

Závodníci však dobře vědí, proč to dělají – vnitřní odměna po dokončení 4 990 kilometrů je totiž podle nich nepopsatelná. S tím souhlasí i Kaneenika Janáková. "Po absolvování závodu cítím, že jsem to nebyla já, kdo jej dokončil. Byla to vyšší síla," říká.