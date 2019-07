TOP 10 modelů Sereny Williamsové: Kočičí žena i princezna bojovnice

Ačkoliv není Serena Williamsová žádná vyzáblina, odvážným tenisovým modelům se rozhodně nevyhýbá. Na kurtech předvádí volánkové sukně, uplé overaly i trička nad pupík. Co si pro své fanoušky připravila na letošní Wimbledon?

Tento model, který si na sebe vzala na US Open v roce 2002 připomíná spíše plavky nebo letní model kočičí ženy. Jako doplněk zvolila Serena decentní náramek značky Harry Winston v přepočtu za více než půl milionu korun. Ať už se nám tento tenisový úbor líbí či ne, rozhodně přinesl americké hráčce štěstí. V tomto roce se totiž na US Open radovala z titulu.

Serena (vpravo) v riflovém modelu na U.S. Open 2004.

Hrát tenis v riflové sukni? Pro Serenu není nic nemožné! Podle jejích slov byl tento model, který vynesla na US Open v roce 2004 inspirován Jamesem Deanem. Ačkoliv se vám tato kreace může zdát jakkoliv bláznivá, Williamsová není první, kdo se na kurt odvážil vzít riflové oblečení. Prvenství patří Andre Agassimu a jeho jeansovým šortkám.

Poté, co se předvedla na Serena v tomto modelu,šéf francouzské tenisové federace pro nadcházející ročníky podobné modely na kurtu zakázal.

Tento model vzbudil opravdu velké kontroverze. Poté, co Serena vstoupila na kurt v uplém černém overalu, začal se ze všech stran ozývat šepot, který ještě zesílil poté, co se ukázalo, že bude v tomto modelu opravdu hrát. Cílem tohoto prapodivného úboru bylo podle Williamsové ochránit tělo před krevními sraženinami a současně vzdát hold všem ženám, které neměly lehké těhotenství. Ať už byly úmysly Sereny jakékoli, šéf francouzské tenisové federace pro nadcházející ročníky podobné modely na kurtu zakázal.

2018: US Open

Baletka

Ve spolupráci s americkým módním návrhářem Virgilem Ablohou vytvořila Serena v roce 2018 sportovní kolekci, kterou poprvé předvedla na US Open. Ačkoliv to vypadalo, jako by si na kurt právě odskočila z baletního souboru, Serena si volánkové šaty nemohla vynachválit. Podle jejích slov šlo o skvělý a aerodynamický model.