Ženy po boku slavných českých sportovců. Čemu vděčí za luxusní těla?

Tyhle ženy, co se sportu týče, rozhodně nechtějí zaostat za svými partnery. Pravidelně cvičí, trénují a odměnou za jejich dřinu je jim luxusní tělo. Zjistěte, jak své křivky udržuje například manželka fotbalisty Milana Baroše, nebo čemu vděčí za svou postavu žena MMA bojovníka Patrika Kincla.

Manželka fotbalového útočníka Milana Baroše má tělo samý sval a šlachu. Za tuhle postavu vděčí především sportu, který je podle ní její jedinou životní drogou. Své tělo Tereza nešetří ani když je na dovolené. Na Instagramu se se svými fanoušky podělila o svůj každodenní rituál, kterým udržuje svou postavu, když je s rodinou mimo domov: 25 minut chůze do schodů, 400 x přeskok přes švihadlo, 500 sklapovaček, 200 výpadů, cviky na ruce a záda a na závěr lehký výklus.

Tak takhle napečeno má manželka MMA zápasníka Patrika Kincla. A není se vůbec čemu divit. Pavla je totiž hráčkou prvoligového týmu TJ Slavia Hradec Králové. V sezoně tak musí absolvovat dvakrát do týdne trénink. O víkendu ji zase čekají volejbalové zápasy. Ke skvělé postavě jí však nepochybně pomáhají i každodenní procházky s americkým staffordem Tyrionem.

Od té doby, co se Tereze Kadeřábkové narodila dcera, má podle svých slov jiné preference. Skvělou postavu si však stále udržuje.

Eva Krpálková

Manželka českého judisty Eva Krpálková, měla ke sportu vždycky blízko. V mládí hrála basketbal. Poté, co se mu přestala věnovat jako hráčka, rozhodla se předávat své zkušenosti jako trenérka. Teď coby dvojnásobná maminka má sice jiné povinnosti, ale na sport rozhodně nezanevřela. Do parády si ji pravidelně bere její sestra Sabina, fitness trenérka a závodnice v kategorii wellness fitness. A výsledky jsou rozhodně znát, co myslíte?