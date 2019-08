NEJ sportovní souboje všech dob. Horor v Manile, Rivalové i zázrak na ledě

Boj o krále NBA

Johnson vs. Bird

NBA

80. léta

V 70. letech NBA čelila nezájmu a malé divácké návštěvnosti. To se však změnilo s příchodem pozdějších basketbalových legend - Larryho Birda (Celtics) a Magica Johnsona (Lakers). Vzájemné duely, vyhrocené zápasy, porovnávání hráčů v médiích... To vše přitahovalo diváky jako magnet. Navzdory obrovské rivalitě obou týmů se Bird a Magic stali dobrými přáteli. Poprvé se blíže poznali během natáčení reklamy na basketbalové boty firmy Converse, ve které si oba zahrály. O několik let později při slavnostním ceremoniálu, který se konal k příležitosti odchodu Birda do sportovního důchodu, jej Magic označil jako přítele navždy.