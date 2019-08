7 největších dojáků historie sportu. Nagano, Beckham i brazilská potupa

Do cíle ho doprovodil otec

Ačkoliv se Angličan Derek Redmond mohl pyšnit zlaty ze štafety na světovém i evropském šampionátu a z her Commonwealthu, stále mu do sbírky chyběl individuální cenný kov z velké akce. To se mělo změnit na Olympijských hrách v Barceloně (1992), kde patřil mezi favority závodu na 400 metrů. I když se start Derekovi povedl, zhruba po 170 metrech se držíc za stehno skácel k zemi. Do očí se mu začaly drát slzy a v noze cítil píchavou bolest. I přesto se však rozhodl doslova doskákat do cíle. Když to viděl jeho otec, který po celou dobu vše sledoval z tribuny, bez váhání překonal zábradlí i ochranku a běžel svému synovi na pomoc. Společně pak dorazili až do cíle, kde oběma ve stoje tleskal celý stadion.