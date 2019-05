Běh a návštěva Zoo Brno v jednom, užijte si den s rodinou a získejte tričko

Zapište si do kalendářů 14. září a začněte trénovat. Blíží se iSport LIFE Columbia závod brněnskou zoo. Osmikilometrová nádherná trasa ze Zoo Brno přírodním parkem Baba vám nedá nic zadarmo. Po cestě potkáte totiž nejen exotická zvířata a krásnou přírodu, ale i kopec. Tedy dva kopce.

Nevadí, že se zapotíte, můžete rovnou běžet ve funkčním tričku, které při včasné registraci získáte ve startovním balíčku gratis. A v cíli pak odměnu ve formě památeční dřevěné medaile a pohoštění, na které se nezapomíná.

Zázemí hledejte v Beringii, registraci bude přihlížet medvěd Kamčastký. Trasa zoo povede kolem ledních medvědů, opic i pro návštěníky uzavřeným zázemím žiraf a zeber. Žirafy jsou stádovitá zvířata a tak se rády podél výběhu k závodníkům přidávají.

Nezapomeňte si vzít sebou doprovod, každý závodník totiž smí vzít s sebou jednoho fanouška zdarma.

Poběží i děti

Velkou novinkou je tentokrát závod pro děti! Ten se bude konat před závodem dospělých. Děti budou rozřazené do třech kategorií a na každé čeká odměna v cíli. Medaile na krku je samozřejmostí! No které dítě by nechtělo získat za svůj běh stejnou placku, jako máma nebo táta? Detaily o konaném dětském závodu najdete v propozicích.

