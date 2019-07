Bývalý TOP cyklista: Sagan je kapitola sama pro sebe, respekt se nenosí

Dochází před závodem k nějakému pošťuchování mezi závodníky, k jemným provokacím a podobně?

“Já o ničem takovém nevím. Občas některé hvězdy pustí něco do médií, ale spíš se všichni soustředí na svůj výkon, než se rozptylovat něčím takovým. Ono to totiž bere strašně energie a stejně to moc v závodě ničemu nepomůže. Všichni se hodně soustředí na výkon.”

Psychika je určitě velmi důležitá. Dělají třeba závodníci nějaké meditační cvičení?

“Tak tohle je v balíku novinka. Některé týmy nebo závodníci mají mentální kouče, kteří jim pomáhají v tom, aby byli pozitivní a nenechali se zlomit neúspěchem. Oni je učí, že neúspěch je prostě součástí cesty. Další rolí mentálních koučů je i to, že se snaží ze závodníků odbourávat bloky, aby se nebáli v závodě nastoupit. Spousta kluků má prostě strach, že když půjdou do úniku, tak jim dojdou síly. No a oni je učí, aby se nebáli a zkusili to. V cyklistice se často čekalo v pelotonu na chybu soupeře a pak se vyrazilo pryč. Tohle se mění, protože závodníci jsou hodně vyrovnaní a rozhodují detaily. Teď odbočím od té psychiky, ale podobné je to třeba poslední dobou s aerodynamikou, která se dřív vůbec neřešila a nyní je naprosto dominantní ve všem, od přilby, přes kolo, až po boty. Každý detail se počítá.”

Petr Benčík Bývalý profesionální silniční cyklista.

Byl třikrát mistrem republiky.

Zúčastnil se OH v Pekingu, kde skočil na 74. místě.

Zastupuje jednu z nejstarších značek kol na světě Colnago.

Peter Sagan často působí jako někdo, kdo má asi dobrého kouče, protože si většinou nic nepřipouští a vše má na háku.

“Peťo Sagan je epizoda sama pro sebe. Jeho mentálním koučem je ten celý slovenský tým kolem něj. On má svého slovenského ředitele, maséra, mechanika, spolujezdce atd. Prostě samé Slováky. To by v jiném týmu prostě nešlo, ale když vyhrajete třikrát mistra světa, tak můžete skoro vše.“

Jak je možné, že tohle může fungovat zrovna v týmu Bora-Hansgrohe, který je německý?

“Tohle je prostě marketing. Když chcete, aby některá značka byla vidět a vyhrávala, tak proto uděláte všechno.“

Takže všichni vlastně makají hlavně na Sagana?

“Jo, ale oni to dělají rádi a není to nic nekorektního. Je to prostě cesta, jak dosáhnout vítězství a jelikož je k němu těžká cesta, tak proč ne. Jen je to naprosto odlišné od většiny jiných týmů.”

Autority jako Armstrong a Wiggins už moc nejsou

To jsme se od toho, jak funguje peloton, dostali trochu jinam. Pro ty, co silniční cyklistiku nesledují, je nějaké pravidlo, jak se závodníci řadí na startu? Myslím tím, jsi tady nový, mazej dozadu, a podobně?

“To vůbec. U klasického závodu s hromadným startem je to tak, že kdo přijede na lajnu, tak přijede. Někdo je radši vepředu, jiný zase spíš vzadu. Jediné, co podléhá řazení na startu, jsou dresy nebo vítězové jednotlivých soutěží v tom závodě. Je to kvůli fotografiím. Takže vepředu stojí leader závodu, nejlepší vrchař, sprinter. Ti na startu musí být zhruba deset minut před závodem, právě kvůli medializaci.”

Existuje "kápo" pelotonu, tedy někdo, kdo má hlavni slovo a většina ho poslouchá?

“Rozhodčí (smích). Jestli myslíte nějakého závodníka, tak tohle už moc nefunguje. Dřív třeba bylo nepsané pravidlo, že pokud se jde vyčůrat leader závodu, tak se nenastupuje a z respektu k tomu vedoucímu muži se počká. Dnes se ale na tohle už tolik moc nehraje. Bohužel. Respekt se vytrácí. Ty přirozené autority jako Lance Armstrong a Bradley Wiggins už moc nejsou.”

Kam se ten respekt vytratil?

“Jiná doba. Respekt se nenosí, pokora se nenosí. Občas mám pocit, že projevit respekt je vlastně známka slabošství.”

A když se někdo vrátí do pelotonu po dopingovém skandálu, tak ho ostatní ze svého středu vystrnadí? Funguje to tak?

“On není moc čas něco s někým řešit. Vždycky se najde pár blbců, kteří jsou ochotni pro úspěch udělat cokoliv a celý ten sport pošpinit. Když se někdo takový vrátí, tak se určitě někteří ozvou s tím, aby dotyčný skončil a už ten sport nekazil. Ale vendeta se nekoná. Všechno v současné době je na kamerách a nikdo si vyloučení za pomstu prostě nelajsne.”

Dá se o někom říct, že je mezi jezdci fakt oblíbený?

“Možná George Hincapie, který prošel mnoha týmy, je spolehlivý, dříč, nekonfllitkní. Ten má určitě nějaký kredit, ale v závodě to nikdo neřeší.”

A nějaký "hajzlík"?

“Občas se to řeší mezi sprintery, kdy se jde ve finiši do toho i lokty a někdo víc, jiný méně. Spíš ale jde o nekompromisnost. Mark Cavendish je takový a vždy do toho šel naplno a nebál se klidně i spadnout. No a to nemusí ostatním vonět.”

Čím si vlastně jezdec může získat respekt ostatních v pelotonu?

“Tím, jak se se po celou dobu chová, jak jezdí. Třeba v současné době je to Alejandro Valverde, který nikdy neměl žádný konflikt, má skvělé výkony, je to prostě Pan Závodník. U něj si nedovedu představit, že by přijel nějaký bažant a najel mu do řídítek. On kredit rozhodně má. Ale v cyklistice to není tak, že by byla jména, která jsou nedotknutelná.”

Cyklistika je neuvěřitelně spravedlivý sport

Ale dřív to tak nebylo.

“To ano. Dřív vyhrávaly hvězdy a měly k sobě respekt. Dřív se vystartovalo a nikdo nenastoupil, protože se vědělo, že se závod bude rozhodovat na posledních padesáti kilometrech. Dnes se nastupuje hned po startu, aby byli cyklisti v médiích a byli vidět. Před dávnými lety taky byli sprinteři téměř k smíchu, dnes jsou to hvězdy. Každý se specializuje na něco a vyhrát závod je opravdu v této době moc těžké. Pryč je doba, kdy jeden cyklista vyhrál různé tipy závodů. Vezměte si třeba takový Quick-Step. Prostě jdou po vítězstvích, na každý závod pošlou někoho, aby vyhrál.”

V tom nekompromisním boji o vítězství, stane se někdy, že závodník jednoho týmu pomůže někomu z konkurence?

“Určitě ano. Není to sice obvyklé, ale pořád v pelotonu najdete chlapy, kteří používají mozek a nechtějí ze všeho vytěžit maximum. To jsou ty momenty, kdy si budujete nějakou pozici v pelotonu.”

Je cyklistika spravedlivý sport?

“Neuvěřitelně spravedlivý. Je spousta závodů, kdy vám nikdo a nic nepomůže a je to jen na vás jakou máte výkonnost. Myslím tím fůru jednorázových závodů. Samozřejmě při Tour de France vám tým může hodně pomoct. Tam ano. Ale třeba pro příklad, na Roubaix se s tím většinou musí cyklista porvat úplně sám, nikoho z týmu tam nemá.”

Zmínil jste Roubaix, většina lidí si asi u televize řekne, že to musí být fakt

peklo. Prach, kostky, spousta kilometrů.

“Máte pravdu, zábava je to u televize, ale na kole ne. Letíte v rychlosti po kamenech, ničíte si kolo, můžete si rozlámat kosti. Prostě peklo.”

Jak vlastně dostane kolo po takovém závodě zabrat?

“Opotřebení kola je zásadní. Stovky ran do rámu, praskají ráfky, dochází k mnoha defektům. Kolo je sice po závodě funkční, ale dostane pořádný výprask. Po závodě se spousta věcí musí vyměnit za nové.”

Zastupujete jednu z nejstarších značek kol na světě Colnago. Jak jste se k tomu vlastně dostal?

“Já jsem kdysi ukončil kariéru, protože jsem dostal nabídku na zastoupení téhle legendární značky. To bylo v roce 2011, kdy jsem jako mistr republiky mohl pokračovat v cyklistice dál, ale to se neodmítá a já ze dne na den skončil. Udělal jsem dobře.”

Bylo by rozhodnutí stejné, kdyby přišla jiná značka?

“To asi ne. Já mám Colnago spojené s mládím, s emocemi. Já bych neuměl prodávat způsobem, kterým dnes prodává většina velkých značek. Výprodeje, předhánění se ve slevách, devalvace vlastních kol. To já neumím. Mně se líbí, že Colnago má pořád ruční výrobu u Ernesta v domě. Tohle mě na tom baví. Já neprodávám karbonový rám z krabice, ale emoce a kvalitu.”