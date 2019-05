Gel, vzduch i vlnová deska na ústupu. Jak vybírat tlumení u běžeckých bot?

Ještě před několika lety byl až nečekaně velký problém vyrobit běžeckou botu tak, aby byla lehká a příjemně měkká zároveň. Výrobci si tak pomáhali nejrůznějšími materiály jako například gel (Asics), vlnová deska (Mizuno), nebo vzduchový polštář (Nike). Nevýhoda takové konstrukce ale spočívala v tom, že každá část boty byla vyrobena z jiného materiálu a po poměrně malé porci kilometrů jste mohli začít vnímat přechody mezi těmito zónami.

Technologický pokrok ale naštěstí nelze zastavit a většina výrobců dnes spoléhá na čistě pěnové tlumení. To dokáže při nižší hmotnosti nabídnout ještě vyšší míru pohodlí a především jednolitou konstrukci, u které nehrozí žádné nepříjemné pocity po pár naběhaných kilometrech.

Je v tom ale jeden malý háček. Pro běžného uživatele je nyní mnohem náročnější botu podle tlumení vybrat. Všechny modely totiž vypadají na první pohled stejně a obzvláště u značek jako je Nike, nebo Adidas na první pohled nerozeznáte botu ze základní řady, která nabízí jen minimální úroveň tlumení a top model s nejvyšší měkkostí na trhu.

Není totiž pěna jako pěna. Jednotlivé směsi se od sebe zásadním způsobem liší a každý z výrobců si pečlivě střeží svou přísně tajnou recepturu.

Jak tedy poznat, že je bota dobře tlumená? Napovědět vám může jméno použité směsi. Moje osobní zkušenost je taková, že na kvalitní materiál narazíte nejčastěji u modelů v cenové relaci tři až pět tisíc. Občas se ale taková pěna může objevit i u levnějších bot, nebo máte zkrátka štěstí a narazili jste na atraktivní výprodej.

Konkrétní materiály

Vezmeme-li to jmenovitě, pak zde mezi kvalitními tlumicími pěnami máme Adidas a jeho Boost, Nike a trojici Lunarlon, Zoom, nebo React, Asics a Flytefoam, Brooks a DNA, Mizuno a U4iC, Saucony a Everun, nebo New Balance a FreshFoam. U specializovaných značek jako je Salming, Hoka One One, nebo Inov-8 si kvalitou tlumení nemusíte lámat hlavu. Tito výrobci totiž vůbec nenabízí levné a materiálově osekané modely, které by nesplňovaly vysoká kritéria ohledně míry tlumení.

To, že je bota vyrobená například z Boostu, ale ještě nutně neznamená, že je maximálně tlumená. Je zde totiž možnost, že se jedná o výkonnostní model, který je určen primárně na rychlý běh a tím pádem taková bota příliš netlumí. Takový model ale poznáte podle mohutnosti tlumicí pěny a podle hmotnosti, která se pohybuje pod hranicí 240 gramů. Pohodlné tréninkové boty jsou naopak už na první pohled robustnější a jejich hmotnost se pohybuje mezi 250 a 330 gramy.

TPU versus EVA

Nejen pro zkušenější a náročnější běžce zde existuje ještě jedno rozdělení. Dlouhá léta existoval pouze jeden typ pěny a sice materiál zvaný EVA (ethylen-vinylacetát). Tato pěna je úžasně lehká, mechově měkká a výborně tlumí. Mezi potenciální nevýhody ale patří nízká odolnost proti počasí (v teplotách pod bodem mrazu tato pěna citelně tuhne) a vysoká absorbce energie. Z toho důvodu přišel v roce 2012 Adidas s pěnou Boost, která byla první TPU (termoplastický polyuretan) tlumící pěnou na světě.

TPU je oproti EVA o něco těžší, ale nabízí perfektní odolnost vůči vnějším vlivům, lepší životnost a co je zásadní - skvělou energetickou návratnost. Boty tlumené TPU nebudou na došlap tak mechově měkké jako ty z EVA, ale okamžitě po rozběhnutí budete cítit, jak vás doslova nutí se odrazit do dalšího kroku.

Z výše uvedených materiálů se mezi EVA pěny řadí Lunarlon, Zoom, Flytefoam, DNA LOFT, U4iC a FreshFoam. Dynamičtější TPU je pak Boost, React, DNA AMP a Everun.