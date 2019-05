Tip pro spořílky: vyzkoušejte boty 2v1 a nekupujte dvoje | iSport.cz

Do hor se odjakživa vyráželo v pevných turistických botách. Jejich nespornou výhodou je pevnost a spolehlivost i v tom nejnáročnějším kamenitém terénu. Za tyto vlastnosti ale platíte velmi vysokou hmotností, robustností a celkově nižším komfortem uvnitř boty. Většina turistických aktivit se navíc odehrává na technicky nenáročných cestách a pěšinách, kde výhody pevných bot příliš nevyužijete.

I z toho důvodu je čím dál oblíbenější chodit do hor v běžeckých botách do terénu. Ty jsou mnohem lehčí, měkčí i prodyšnější. Pro většinu lidí navíc poskytují dostatečnou míru ochrany i zpevnění chodidla, takže v takové botě se dá absolvovat jakýkoliv výšlap nejen v českých horách.

Ne vždy ale musí být nízké běžecké boty to pravé. Někdy se zkrátka hodí vysoký svršek fixující kotník a celkově pevnější bota. Může to být z důvodu nestabilních kotníků, nebo jenom tím, že budete šlapat s těžkým batohem na zádech. Pokud vás běžecké boty nadchly svým pohodlím a lehkostí, ale pevný vysoký svršek je pro vás nutnost, pak vás bude zajímat nově vznikající kategorie hybridních bot, které si berou to nejlepší z běžeckých i turistických modelů.

Hoka One One Arkali • Foto Hoka One One

Hybridní boty na lehkou truristiku

Tato kategorie bot zatím nemá jednotný název, ale často se setkáte s pojmy jako je speed hiking, lehká turistika, nebo horský trénink. V praxi tyto boty počítají s tím, že většinu času strávíte chůzí ve svižnějším tempu a čas od času budete chtít popoběhnout. I pro neběžce ale mohou být tyto boty velmi zajímavé.

Od chodidla dolů se obvykle jedná o čistě běžeckou konstrukci postavenou na spolehlivém gumovém vzorku a velmi měkkém pěnovém tlumení. Chybět nesmí ochrana boty proti proražení ostrými kameny i spolehlivá stabilizace pro pohyb v nezpevněném terénu.

Od chodidla nahoru jsou pak tyto boty více turistické, než běžecké. Místo lehké síťoviny se setkáte s kůží a dalšími pevnými materiály, velmi často doplněnými o nepromokavou membránu. Výška svršku je vytažená až nad kotník pro spolehlivé zafixování chodidel a boty tak skvěle fungují i s velkou zátěží na zádech, nebo v okamžiku, kdy vám boty pod kotník přijdou příliš nestabilní.

To vše při zachování technických parametrů, které jsou mnohem blíže běžeckým, než turistickým modelům. Řeč je především o velmi vysokém pohodlí, měkkém tlumení a nízké hmotnosti.

Konkrétní značky a modely

Pokud vás zajímají konkrétní modely, pak doporučujeme zaostřit na značky Hoka One One, Inov-8 a Salewa. Tito tři výrobci v současnosti nabízí velmi zajímavé boty s výše popsanými vlastnostmi.

Milovníci extrémně pohodlných bot se jistě zhlédnou v modelech Arkali, Toa, nebo Kahu od Hoka One One. Vyznavači kontaktních a přesných bot budou nadšení z Roclite 345 GTX od Inov-8 a tyto dvě značky doplňuje Salewa se svými Ultra Flex Mid, které budou na půl cesty mezi zmíněnými Hokami a Inov-8.