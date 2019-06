Šusťákovka i ugly shoes. Proč se vrací retro? Vysvětlí expertka na devadesátky

Móda tohoto období byla ještě před pár lety nazývána nejošklivějším trendem století. Zapřísahali jsme se, že už nikdy v životě podruhé neoblékneme mrkváče, vysoké bílé ponožky, XXXL větrovku z barevného šusťáku, duhové legíny a „bezpohlavní“ unisexová bavlněná trička. Ale nikdy neříkej nikdy: Devadesátky jsou zpátky a mnozí z nás je (tak trochu i z nostalgie a recese) nosí a co víc, dokonce se nám to i líbí – i když nás zároveň trošku děsí, že nám je sotva třicet a už při omakávání větrovky v obchodě říkáme: „Tohle se nosilo za nás!“

Tak jde čas: Devadesátky krok za krokem

Móda devadesátých let je ale zajímavá i z pohledu sportovního. Do šatníků začaly masivně pronikat ryze sportovní kousky. „Ženy začaly nosit na lekce gymnastiky zářivé barevné elasťáky, které si své místo později našly i v domácích šatnících,“ zmiňuje jeden z typických příkladů Johana Fundová, autorka facebookové stránky Pure devadesátky a chystané knihy Devadesátky!.

„Své místo si velmi rychle na začátku 90. let našly v šatníku také kšiltovky, které se díky masové oblibě začaly vyrábět v rámci marketingové podpory jako reklamní předměty různých společností. Zatímco původně byla kšiltovka v USA určena pro sport (především baseball), v devadesátkách se konečně i v ČR po vzoru západních států rozšířila a o letních prázdninách tak nechyběla v outdoorové výbavě žádného chlapce,“ glosuje Fundová.

Na prvním místě byla praktická stránka oblečení, a to jak u volnočasového, tak i u sportovního outfitu. „Tím pádem si lidé oblíbili jakékoliv oblečení, které mělo dostatek úložného prostoru (ledvinky, kapsáče) a které bylo víceúčelové do různého terénu a počasí (šusťákové kalhoty a bundy). A tyto kousky pak nosili klidně i na sport, kam by se bývalo hodilo úplně jiné oblečení,“ komentuje Johana Fundová. Právě devadesátky a jejich bizarní pojetí pohodlnosti jsou podle Fundové zdrojem masivního rozšíření některých nesmrtelných fenoménů: „Na pěší výlety a turistiku si lidé rádi brali boty značky Prestige neboli legendární „prestižky“, které dohromady s šusťákovkou tvořily nesmrtelné outdoor kombo, které se hodilo v jakémkoliv ročním období. Pokud bylo hezké počasí, dobře posloužily sandály v kombinaci s ponožkami, což bylo logicky také velmi praktické - v sandálech nebyla zima a člověk neměl zašpiněná chodidla.“

Z dnešního pohledu, nebo ještě lépe, z pohledu sociologa z blízké budoucnosti, jsou a budou devadesátá léta dobou, na kterou bude generace „pamětníků“ vzpomínat. Každá generace má takovou svoji nezapomenutelnou dekádu: naše prababičky měly dvacátá léta a masivní zkracování sukní a útok žen na sportovní disciplíny, generace našich rodičů a prarodičů měla „šedesátky“ a sexuální i módní revoluci, my máme „devadesátky“ bláznivou dobu, kdy nic nebylo nemožné.

Styl devadesátých let se vrací - Cardi B, ambasadorka bot Reebok Aztrek • Foto Reebok

„Retro“ značky: Návrat odpadlíka

Pozornosti hodnou skupinou jsou dnes ve světě (nejen) sportovní módy „brandy“, které byly svého času na vrcholu popularity a s nástupem nových výrobců i stylů takřka upadly v zapomnění nebo takzvaně zaspaly a zůstaly ve stínu svých slavnějších příbuzných. Kdo v „devadesátkách“ neměl vysoké, bílé, vroubkované ponožky s logem Champion a větrovku Fila, jako by nebyl.

A dnes platí to samé, ať se nám tento styl líbí nebo ne. Vykrojené běžecké kraťásky s lampasem, legíny s výrazným logem značky, sešívané větrovky volných a ještě volnějších střihů a materiálů, imitujících alespoň vzhledově (ale naštěstí ne funkčně) devadesátkový šusťák – to jsou kousky, které zahltily třeba internetový obchod About You a další, které sázejí na módu pro mladé.

Když už mluvíme o „retro“ značkách, nemůžeme nezmínit italskou Ellesse, založenou roku 1959, kterou „musel nosit“ každý devadesátkový tenista v čele s Václavem Klausem. Johana Fundová k tomu říká: „Tenis byl v devadesátých létech ve velké oblibě. Jako u jednoho z prvních sportů si v jeho případě lidé dopřávali dražší a profesionálnější sportovní oblečení a výbavu. Pravděpodobně proto, že tenis nebyl finančně dostupný pro všechny a většinou byl tento sport v devadesátkách spojován s movitější sociodemografickou skupinou, která chtěla ukázat, že nemá problém utratit peníze za lepší sportovní výbavu.“

Značku Ellesse oblékal třeba legendární Goran Ivaniševič, známý svým čtyřnásobným bojem o wimbledonský titul. Tato značka vsadila na reedice „basic“ triček a joggingových mikin s charakteristickým logem, ale i na oživení své tenisové slávy. I webové stránky značky se nesou v duchu doby. A zákazníci nakupují. Značka se vrátila i nakurty a aktuálně ji obléká třeba Tommy Haas, Feliciano Lopez nebo Monika Puigová.

Hry bez hranic: Experimenty s barvami a módní narážky

Tato dekáda se hlásila o slovo už loni a letos nás retro vlna zavalila ve velkém. Sportovní oblečení inspirované „retro“ stylem můžeme vidět i u „velkých“ značek jako Adidas, Reebok nebo Nike. Poslední jmenovaná značka na tento trend upozornila už loni mimo jiné tenisovou sukní s potiskem, imitujícím „plísňáčový“ denim, kterou oblékala i Petra Kvitová. Jako by si značka trošku z někoho utahovala, nezdá se vám? Anebo už jste zapomněli na Andre Agassiho blahé paměti a jeho kultovní džínové šortky?

Trend do svých rukou vzaly ale i značky, které samy devadesátá léta nepamatují. Kari Traa vsadila na legíny s barevným potiskem, volné mikiny a trička z funkčního materiálu, na pohled velmi podobného charakteristické šedivě žíhané bavlně. Samozřejmě nechybí vykrojené kraťasy, ve kterých byste neudělali ostudu ani při večerním joggingu po Beverly Hills.

Celou kolekcí procházejí i další typické barvy, které tuto dekádu charakterizovaly: především jde o kombinace pastelových a duhových barev, které do vašeho běhání či jiného sportu vnesou vlnu nespoutaného optimismu. Nic nezkazíte také kontrastními kombinacemi červené, modré a bílé, připomínající „vítěznou“ bundu Štěpánky Hilgertové, ve které si v Barceloně roku 1992 šla pro zlatou medaili.

Styl devadesátých let se vrací - větrovka Fila • Foto About You

Ugly shoes: Přátelé jako ze seriálu

Samostatnou kapitolou velkého návratu doby, kdy bylo možné všechno, jsou sportovní boty. Velký návrat zažily takzvané „ugly shoes“, což je oficiální termín pro masivní, výrazné tenisky na platformové podrážce. Úspěch slaví zmíněná Fila s modelem Ray F, či boty Champion 919, které z virtuálních pultů obchodu About You mizí jako houby po dešti.

Zdaleka to ale není všechno. „Devadesátky“ byly také dobou sportovních modelů, které předběhly svou dobu. Zpátky k těmto kultovním kořenům se vrací třeba značka Reebok, a to reedicí modelu Aztrek, který vznikl roku 1993 jako univerzální běžecká bota do terénu i na silnici. Letos se tento model vrátil v plné parádě a – jak si doba žádá – i podstatně technicky vylepšený. Vznikla bota, která hraje na nostalgickou strunu, ale zároveň kopíruje nejnovější trendy amerického streetového oblečení, které má své základy právě v „devadesátkách“ a pobíhání po ulicích a basketových hřištích ve značkových „keckách“. Je na vás, zda si tyto boty necháte na volný čas a dlouhé procházky městem, nebo si střihnete tu pravou „90’s challenge“ se vším všudy, jako to udělala ambasadorka značky, americká raperka Cardi B. Pokud si v nich budete chtít jít zaběhat, rozhodně se nemusíte bát.

Na retro vlně se veze i značka Adidas, která resuscitovala model Nite Jogger, svého času první běžeckou botu, opatřenou reflexními prvky, jejíž historie sahá ještě dál – do roku 1976, kdy značka odpověděla na požadavek joggingových nadšenců, kteří chtěli být v noci viděni. Bezpečnost běžců se od té doby pomalu dostávala do povědomí všech značek a jen málokteré běžecké oblečení dnes nemá reflexní detail. Model Nite Jogger německý výrobce zmodernizoval, přizpůsobil ho dnešním standardům a požadavkům na běžeckou botu, a dal mu devadesátkovou fazonu, včetně masivní pěnové podrážky. Bota vás podrží při tréninku, ale stane se i parťákem do nepohody a dlouhé chození po výletech na dovolené.