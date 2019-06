Životnost sportovní podprsenky. Promluvili experti i prsa běžkyň: Pozor na aviváž!

„Podprsenky, které nosíme nejčastěji a nejraději, si v průběhu času nezachovají svou kvalitu a potřebné vlastnosti. Jak často kupovat novou sportovní podprsenku? Záleží samozřejmě na tom, jak často ji nosíme, pereme a jak si zachovává svou elasticitu,“ říká Žaneta Fidrantová, zástupkyně značky Kari Traa v ČR.

Žádné železné pravidlo podle ní neexistuje – stejně jako je například těžké určit, kdy poslat do věčných lovišť běžecké boty, i u sportovních podprsenek ovlivňuje životnost řada faktorů. Jedno úplně základní pravidlo jsme ale z Žanety Fidrantové dostali: „Měly bychom se řídit pravidlem vyměnit svou sportovní podprsenku za novou každý rok. Pokud cvičíme hodně často, tak dokonce i častěji,“ říká.

Dnes, kdy se výrazně hlásí o slovo trend udržitelnosti a investice do kvalitního oblečení spojený s pojmem „cost per wear“, tedy cena za jedno nošení, se nabízí, že by člověk měl své oblečení nosit co nejdéle. Vyplatí se to nejen jemu, ale také to znamená ohleduplnost vůči životnímu prostředí a v neposlední řadě úctu ke kvalitní práci. V případě sportovního oblečení to platí úplně stejně: Základním pravidlem tohoto přístupu je nakupovat u zodpovědných značek, které sázejí na kvalitu.

Redaktorka iSport LIFE fotila sportovní podprsenky • Foto Marek Odstrčilík

Dražší sportovní podprsenka od značky, která se ženskými tvary do hloubky zabývá, bude tou pravou oporou při sportování, ale i déle vydrží a její cena co do počtu nošení bude ve finále mnohem nižší, než v případě levnějšího modelu. Při výběru proto dejte nejen na vzhled prádla, ale i na svoje tělesné proporce, pohodlí a radu zkušené asistentky v obchodě.

„V zájmu životního prostředí a také vaší peněženky je ideální, abyste nosila svou sportovní podprsenku co nejdéle, tedy tak dlouho, jak je to jen možné. Proto si pořiďte podprsenku, kterou je možné přizpůsobit vaší postavě a aktuálním potřebám,“ radí Fidrantová.

„Časté používání, intenzivní trénink a praní způsobují opotřebení materiálu a podprsenka se může prostě vytahat. Pokud máte podprsenku, kterou je možné dobře přizpůsobit pomocí nastavitelných ramínek a pásků pod prsy, můžete tento nedostatek snadno kompenzovat.“

Co se týče pracích prostředků, ideálem je používání těch, které jsou určeny přímo na praní sportovního a elastického oblečení. Koupíte je v obchodech se sportovním oblečením. Vyvarujte se používání aviváže, která sice krásně voní, ale také výrazně zkracuje životnost elastických vláken.

Dobře padnoucí sportovní podprsenka je základ zdravých prsou i pohody při sportu • Foto Kari Traa /norskamoda.cz

Bujnější poprsí podprsenku „odrovná“ dříve

„Pozorně si přečtěte pokyny a používejte taštičku na praní spodního prádla. Životnost podprsenky také prodloužíte, pokud ji necháte vždy dostatečně proschnout. Je dobré mít více modelů podprsenek, které můžete střídat i podle typu sportovní aktivity,” radí Fidrantová. Zatímco třeba na jógu nebo pilates postačí podprsenka s nižší oporou, na běhání a další „skákavé“ sporty volte oporu vyšší – a to především, obdařila-li vás příroda větším poprsím.

Právě velikost poprsí je dalším faktorem, zásadně ovlivňujícím životnost podprsenky, což potvrzuje i naše expertka: „Je jedno, jestli jde o podprsenku s vyšší nebo nižší oporou – co se týče životnosti materiálu, je rozhodující velikost prsou. Pokud máte těžší prsa, látka dostává víc zabrat. Ženy s většími ňadry by tedy měly měnit podprsenky logicky častěji, než ženy s menším poprsím, které zvolily totožný typ opory.“

Dobře padnoucí sportovní podprsenka je základ zdravých prsou i pohody při sportu • Foto Kari Traa /norskamoda.cz

Prsa maratonských běžkyň očima odborníků

Nesprávná nebo takzvaně „vytahaná“ podprsenka může mít zásadní vliv i na zdraví – ženám s větším objemem hrudníku může po sportu (i v běžném životě) způsobovat bolesti zad či dokonce krční páteře a hlavy a také nadměrné namáhání prsní tkáně, což je záležitost, o kterou asi nestojí žádná z nás.

Při běhu v podprsence s nedostatečnou oporou mohou ve tkáni vzniknout mikroskopické trhlinky, vedoucí k ochabnutí tkáně, kterou už pak jen těžko vrátíme do původního stavu.

Studie, uveřejněná v časopisu British Journal of Medicine, ukázala, že každá třetí účastnice londýnského maratonu v cíli pociťovala nepříjemnou bolest v prsou. Takzvaná mastalgie nastupovala především u žen s větším poprsím, ale nikoli pouze u nich. Devět procent zkoumaných žen přiznalo, že neběželo ve sportovní podprsence. Naopak ty, které výběru správně padnoucí sportovní podprsenky věnovaly čas a energii, neměly problémy žádné nebo výrazně nižší. Odborníci se shodli na tom, že za nepříjemné bolesti nemůže jen objemnější poprsí, ale taky právě nevhodně zvolená podprsenka či podprsenka s „prošlou životností“, která už neposkytuje řádnou podporu.