TEST: Hoka One One Carbon Rocket. Bota rychlejší, než vaše nohy

První prototyp Carbon Rocket jsem viděl už před několika lety a okamžitě jsem se zamiloval. K mému obrovskému zklamání se ale tento prototyp nakonec nedostal do prodeje, protože bota měla ještě několik konstrukčních nedostatků, které bylo potřeba před uvedením na trh odstranit.

Dlouhé čekání se ale vyplatilo. Carbon Rocket je konečně tady a je ještě lepší, než jsem čekal. Tato extrémně lehká a dynamická bota určená pro závodní použití zaplňuje mezeru, která v závodních botách v posledních letech vznikla a bude vyhovovat především zkušenějším běžcům.

Trend posledních několika sezón byl jasný. Dělat boty co nejměkčí, nejohebnější a nejpohodlnější. To je na první pohled super, ať už vás zajímá komfort, nebo přirozená práce chodidla uvnitř boty. Pokud ale chcete podávat maximální výkon, pak jdou komfort i přirozenost stranou. V tomto typu bot člověk nikdy netráví velké množství času, takže není problém postavit botu tak, aby nebyla až tak pohodlná a zároveň chodidlu pomáhala přenášet maximální množství energie z dopadu do odrazu.

Hoka One One Carbon Rocket - silniční závodní bota • Foto Vít Kněžínek

Kouzlo karbonového tlumení

Hoka One One Carbon Rocket hmotmnost: 218 gr (US9)

218 gr (US9) drop: 1 mm

1 mm tlumení: 28 mm

28 mm cena: 4240,- Kč klady: karbonem vyztužené tlumení doslova kope do dalšího kroku

nízká hmotnost a velmi nízký drop

lehký a skvěle prodyšný svršek zápory: úzký svršek s charakteristickým tvarem nemusí sedět každému

Právě přenos energie je klíčový prvek, na kterém je Hoka One One Carbon Rocket postavená. Uvnitř tlumicí vrstvy je vložen tuhý karbonový plát, který zajišťuje, že je bota maximálně tuhá. To v praxi znamená, že při přechodu z dopadu do odrazu vás Carbon Rocket doslova vystřelí do každého kroku a vy tak poběžíte rychleji a s citelně menším úsilím.

Energetická návratnost je téma, které se intenzivně řeší už sedm let od uvedení materiálu adidas Boost. Drtivá většina výrobců se ale soustředí na vývoj speciálních pěn, které víc pruží. Tento způsob bezesporu funguje, ale zároveň není zdaleka tak efektivní, jako pevná výztuha uvnitř tlumení.

S tuhostí se to nesmí přehánět, protože příliš tvrdé boty přenáší extrémní zátěž na vaše achilovky a při vytrvalostním běhu hrozí jejich přetížení. Toho se ale s Carbon Rocket nemusíte bát, protože úroveň vyztužení je pečlivě zvolena a problém není ani absolvování půlmaratonu, nebo maratonu.

Historicky existovalo relativně hodně bot s vyztuženou tlumicí vrstvou, byť žádná z nich nepoužívala karbon. Dnes tu jde především o dva modely. Hoka One One Carbon Rocket a Nike Vaporfly, které světu ukázaly, že tohle je cesta, jak vyrobit ty nejrychlejší boty. Obě boty jsou si konstrukčně velmi blízké a využívají totožných principů. Přesto se zde dají najít i velké rozdíly.

Hoka One One Carbon Rocket - silniční závodní bota • Foto Vít Kněžínek

Klíčové vlastnosti

Ten největší je v dropu (výškový rozdíl mezi patou a špičkou). Carbon Rocket má totiž drop pouhý jeden milimetr a chybět nesmí pro Hoku charakteristická kolébka, která ještě zrychluje přechod do odrazové fáze. Nelekejte se proto, když si do “Raket” stoupnete a budete mít pocit, že se pod vámi propadá pata. Jakmile se rozběhnete, tak tento pocit okamžitě zmizí a zůstane jen úžas nad tím, jak pocitově rychlá tato bota je.

Jedná se o závodní model, takže hmotnost 218 gramů ve velikosti US 9 je žádoucí standard. Materiálem (a hmotností) se šetří, kde se dá, takže podešev je tvořena gumou jen na strategických místech v oblasti paty (kvůli dopadu) a špičky (kvůli odrazu). Zbývající část podešve je z gumopěnového materiálu RMAT, který je výrazně lehčí, než guma a nabízí skvělou přilnavost a solidní odolnost.

Svršek je z extrémně jemné a doslova průhledné tkaniny a je napnutý na poměrně úzkém kopytě. Závodní boty bývají málokdy široké, ale u Carbon Rocket by si měli dát pozor i běžci se střední šířkou chdoidla. Tvar svršku je totiž velmi specifický a ne každému sedne. To je jediná možná nevýhoda tohoto modelu. Jakmile vám ale bude Carbon Rocket sedět okamžitě po obutí, pak máte jistotu, že se můžete bez zaváhání pustit i do delších distancí - pozor si dejte pouze na nízký drop. Tedy za předpokladu, že na takovou konstrukci bot nejste zvyklí.

Tlumení je spíše tužší, ale při mohutnosti 28 milimetrů pěny pod patou nečekejte žádné tvrdé prkno. Hoka One One Carbon Rocket vyvažuje poměr mezi tvrdostí a tlumením velmi dobře. Díky tomu nebudete mít pocit, že při dopadu přicházíte o cennou energii a zároveň je bota dostatečně pohodlná, aby se v ní dal absolvovat jakýkoliv silniční závod.

Ve výsledku je Hoka One One Carbon Rocket skvěle postavenou silniční závodkou, která svou konkurencí a cenovkou doslova vyčnívá z davu. Jestli máte v nadcházející sezóně útočit na svá osobní maxima, tak tahle bota bude vynikajícím společníkem, který může tuto cestu usnadnit.