Nesnesitelné vedro v botě, tření, pocení, nárazy o špičku boty při běhu z kopce – to všechno jsou nástrahy, které jako první schytávají naše nehty. Co dělat, když se nám pomstí černofialovým zbarvením? Víte, že nehet odrůstá až rok? A co se děje pod lakem na nehty? Zeptali jsme se odbornice.