Nečekaná epidemie: elektronické cigarety v USA ukončují slibné kariéry

Osmnáctiletý Američan Cade Beauparlant není někým, kdo měl na letošním draftu NHL ohrožovat pozice Jacka Hughese či Kaapa Kakka, ale sny měli všichni tihle chlapci odjakživa stejné. Hrát hokej. I on, stejně jako mnoho borců z nejlepší ligy světa, už v od prvního nazutí bruslí v dětství poznal, že hokej bude jeho život.

Na střední škole už byl pod perným dohledem trenérů, patřil totiž k těm nejlepším, takže se vyplatilo na jeho vývoj dohlížet. „Tvrdě dřel, hokej ho vážně bavil a k tomu všemu byl navíc šikovný. V týmu byl nejlepším bekem. Jak začal s elektronickou cigaretou, tak se všechno změnilo,“ vzpomíná jeho středoškolský trenér Paul Yameen pro NBC news.

Beauparlant přiznal, že jeho první zkušenost s tzv. vapingem se datuje do osmé třídy. V deváté už se takto bavil pravidelně a o rok později už byl podle vlastních slov extrémně závislý.

Málo vzduchu na trénink

To všechno se pak samozřejmě neprojevovalo pouze v běžném životě, ale také na ledě. A to rychle. „Bruslil jsem minutu a půl a byl jsem úplně hotový. Moje plíce to nedávaly, bylo to jako kdybych do nich nedokázal dostat dostatek vzduchu,“ zavzpomínal na svoje problémy.

Stav mladého hokejisty se nelíbil doma, takže dalším krokem byl lékař a první teorií bylo astma. Tahle myšlenka byla samozřejmě chybná.

Co je e-cigareta? Zařízení, které zahříváním kapalné náplně vytváří aerosol, jenž pak uživatel vdechuje. Náplň neboli e-liquid může a nemusí obsahovat i nikotin. Na rozdíl od klasických cigaret uživatel nevdechuje nebezpečné látky způsobené hořením, ve výparech e-cigaret je ale celá řada jiných nebezpečných chemických látek.

Beauparlant byl krátce na to přistižen ve škole s elektronickou cigaretou a problém byl na světě. Mladý zadák přišel o kapitánské céčko a čtvrtinu ročníku proseděl mimo soupisku. Tomu tedy napomohlo kromě zloby trenéra i zraněné rameno.

Navíc celý incident prišel pro něj v nešťastném věku. Mohla ho čekat cesta na univerzitu, stipendium a klidně třeba hokejová kariéra. Bohužel to těžko může klapnout, když sedíte v hledišti...

„Je to nešťastný příběh, bez pochyby to byl hokejista, který měl na to hrát minimálně na univerzitě,“ litoval Yameen.

Extrémní nárůst kuřáků

Ve Spojených státech obecně potíže s elektronickou cigaretou v rukou teenagerů narůstají do neúnosných rozměrů. Podle Centers for Disease Control and Prevention byl mezi lety 2017-2018 narůst kuřáků mezi středoškoláky vyloženě extrémní - tato cifra se zvedla o 78 procent! A to má pak samozřejmě i vliv na ty, kteří aktivně sportují, nebo by se jednou pohybem chtěli živit.

„Člověk by řekl, že sportovci se budou starat o svá těla, a o to, co ovlivňuje jejich výkony,“ řekla středoškolská plavecká trenéra ze Severní Karolíny Nina McPhersonová.

Sama si všimla, jak její svěřenci přestávají chodit na tréninky, protože jim prostě je zle. Elektronická cigareta a respirační omezení jdou zkrátka ruku v ruce. I nachlazení kvůli tomu u mladých atletů pak vypadá daleko hůře.

Gymnastické kariéry se kvůli tomu musela vzdát například nyní osmnáctiletá Madison Langerová z Washingtonu, která během vystoupení začínala mít potíže s dechem. „Když jsem s tím začínala, nic jsem o elektronických cigaretách nevěděla. Dobře to vypadalo, hezky to vonělo... Netušila jsem, že to je tak nebezpečné,“ řekla.

„Jakmile jsem do sebe začala dostávat nikotin, ztrácela jsem motivaci pro věci a mé životní cíle se v tu chvíli úplně změnily,“ popsala Langerová.

Ačkoliv její sportovní kariéra už nepokračuje, dokázala se svou závislostí pracovat a teď se snaží varovat ostatní prostřednictvím organizace, která mládež o tabákových výrobcích vzdělává.

„Pro školy je něco takového velmi důležité. Je třeba propojovat děti, které by mohly skončit závislé, s těmi, jenž jim mohou pomoci,“ dodala.