Dvojitá dávka Curry. V NBA se strhne bratrský boj pod koši

Na telefonu Setha Curryho se objevila zpráva z důvěrně známého čísla. „Uvidíme se v úterý, těším se.“ Bylo krátce po rozhodujícím sedmém zápase 2. kola play off NBA, v němž portlandští Trail Blazers zvítězili na palubovce Denveru a o dva a půl roku starší brácha Steph vítal sourozence v nové sérii. V té, během níž nebude přát jeho týmu úspěch.

„Jak se blížil konec zápasu, začal jsem být nervózní. Tak ono se to opravdu stane, říkal jsem si,“ líčil táta Dell Curry, chlap se šestnácti odehranými sezonami v NBA, po němž mají oba synové tak ladný střelecký styl.

Až do chvíle, než se uchytili v americké profilize, proti sobě bratři skutečný zápas nikdy nehráli. V nejlepší soutěži světa na sebe narazili zatím devětkrát v nicneřešících duelech základní části (bilance 7:2 pro Stepha), tentokrát to ale bude vysoká hra o postup do velkého finále. „Tohle je splněný sen, naše rodina si tuhle série prostě užije. A nejlepší na tom je, že nemůžeme prohrát, jeden z našich kluků bude ve finále,“ líčila pyšná máma Sonya, sama někdejší nadaná volejbalistka.

Její manžel s úsměvem vzpomíná na klukovské časy, kdy si synové hráli s oranžovým míčem pod košem a vjížděli si do vlasů. „Jsem rád, že už jim nemusím dělat rozhodčího. Byli takoví paličáci, po chvilce koukání jsme se mezi ně vždycky museli vložit, aby se nepoprali,“ vybavuje si Dell Curry.

KDO JSOU BRATŘI CURRYOVÉ Steph Curry (Golden State) Seth Curry (Portland) 31 věk 28 191 cm výška 188 cm 7. v roce 2009 na draftu nedraftován od 2009 kariéra v NBA od 2013 23,5 bodový průměr v NBA 9,3 3 mistrovské tituly 0

Ač jsou si herním stylem podobní, kariéry synů snad nemohou být odlišnější. Starší Steph byl po univerzitě žádaným zbožím, Golden State si ha zamluvili na draftu před deseti lety jako sedmého a byla to zlatá rána. Vyrostla z něj megahvězda, dvojnásobný nejužitečnější hráč ligy s prozatím třemi mistrovskými prsteny. Setha zprvu do NBA ani nechtěli, musel se protlouci nižšími soutěžemi a desetidenními zkušebními kontrakty, než i on přesvědčil, že umí. Předloni zažil v dresu Dallasu průlomovou sezonu s 12,8 body na zápas. Únavová zlomenina holeně ho ale připravila o další rok a v této sezoně se vracel v barvách Portlandu do podvědomí. A například v úspěšnosti střelby trojek byl v lize třetí nejlepší, o příčku před mnohem slavnějším bráchou. Nyní na vlastní kůži zažívá vůbec první play off v kariéře.

„Svádí vás to k tomu víc přát Sethovi, aby okusil co už jeho bratr několikrát, ale tak to nemůžeme brát,“ říká paní Curryová. Jak tedy rodiče vyřeší delikátní rodinné dilema? Mají připravené dresy Warriors i Blazers a hodí si mincí. „Komu padne panna, oblékne Stephův dres. Orel je za Setha,“ objasňuje otec s tím, že při zápasech v Oaklandu, kde hrají Golden State, usedne rodina vedle Stephovi manželky Ayeshy. V Portlandu bude jejich místo vedle Sethovi snoubenky Callie Rogersové, dcery známého trenéra Doca Riverse.

Rodiče Curryovy čeká ještě dlouhý maraton, který pro ně začal už 11. dubna. Od startu play off kočují Amerikou po halách a osobně fandí svým synům. Máma Sonya nebyla od té doby doma v Charlotte ani na chvíli, táta Dell, jinak komentátor zápasů charlottských Hornets, si na osm hodin odskočil za povinnostmi na golfový turnaj, jinak je také nepřetržitě na cestách. „Je to vyčerpávající. Někdy se ráno probudíme a nevíme, v jakém městě jsme. Až bude po všem, prospím celý týden,“ vypráví.

Nomádský život je jen malou obětí, kterou jim vynahrazuje štěstí z úspěchů synů. „Jsem pyšný na to, jak spolu drží. Pořád jsou v kontaktu, sledují zápasy toho druhého, fandí a radí si navzájem,“ líčí táta, jenž má pro obě ratolesti před bratrovražedným střetem jasný vzkaz.

„Teď na všechno zapomeňte a předveďte to nejlepší, co ve vás je.“