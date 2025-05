Legenda, nebo zrádce? Fanoušci Liverpoolu vypískali Trenta, z médií zní kritika

„Tohle si nezaslouží žádný hráč, který se na trávníku snaží pro Liverpoolu vybojovat výhru,“ nerozuměla tvrdé odezvě Anfieldu jedna z klubových legend Jamie Carragher.

Když Alexander-Arnold oficiálně oznámil, že se rozhodl hledat novou výzvu a po vypršení kontraktu odejde jinam, rozhněval podstatnou část červeného tábora. Takhle hlasitou nevoli ale čekal málokdo.

„Vůbec jsem netušil, že bude reakce fanoušků až takhle ostrá. Byl jsem v šoku. Na Anfieldu jsem nikdy nic takového nezažil,“ popisoval bezprecedentní situaci reportér The Athletic James Pearce, který se už dlouhé roky specializuje právě na Liverpool.

Ze stran médií, expertů a bývalých hráčů zní směrem k fanouškům v drtivé většině kritika. „Mně se to nelíbí. Je to místní kluk, dal klubu všechno, co měl, a vyhrál s ním každou trofej,“ nechápal nehostinné tribuny Gary Lineker při debatě v podcastu The Rest Is Football. A podobná vyjádření létají ze všech stran.

Jenže situace je o něco složitější. Alexander-Arnold pro Liverpool není jen běžný hráč. Je to odchovanec, idol všech místních dětí i zástupce kapitána, jenž měl pásku v nejbližších letech převzít. Jednoznačně měl nakročeno mezi největší postavy v historii klubu a logicky se často připodobňoval ke Stevenu Gerrardovi, tedy legendárnímu záložníkovi, který u řeky Mersey strávil celou kariéru a postupně odmítal spousty lákavých nabídek z lepších klubů.

Sám Alexander-Arnold se pak do této pozice opakovaně stavěl. Tvrdil, že pro něj na světě není nic důležitějšího, než Liverpool a dalších příkladů, kdy se stylizoval do role neochvějného patriota, by se našly desítky.

Absolutely love this. Thanks to everyone at @theanfieldwrap and great to raise awareness of the brilliant work @SFoodbanks do in the community. 🔴 #YNWApic.twitter.com/FjAWOnG070 — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) August 8, 2019

Když se tedy o víkendu chystal na trávník, pro mnohé už byl spíš v roli zrádce. Jako první se z kotle ozvala písnička věnovaná právě Gerrardovi. Pak už pravý obránce s číslem 66 vstoupil na hrací plochu a přišla vlna hlasitého pískání a bučení. Podstatná část příznivců v červeném také tleskala, ale jejich projev byl jednoznačně přehlušen znechucenými fanoušky.

Vzkaz Kopites, jak se přezdívá liverpoolským fanatikům, míří nejen ke „zrádci“ Trentovi, který je na odchodu do Realu Madrid. Jejich gesto dává jasně najevo, že nikdo není víc než klub, a pokud ho opustíte, bude to mít dlouhodobý dopad na vaši pověst. „Fanoušci brání svůj klub a chtějí hráčům předat jasnou zprávu: Když se rozhodnete odejít, tak to bude mít následky a něco vás to bude stát,“ komentuje novinář Simon Hughes v podcastu Walk On.

Už nenastoupí?

Ve složité situaci jsou teď také další hráči Liverpoolu. Oslava úžasné sezony a zaslouženého zisku titulu mistrů Premier League je nyní ve stínu sporu ohledně jejich spoluhráče a parťáka z kabiny.

„Je kolem toho spousta emocí. Já nebudu nikomu říkat, jak se má cítit. Trent se rozhodl takhle a určitě to pro něj nebylo jednoduché. Já jsem samozřejmě zklamaný, že přijdu o svého nejlepšího kamaráda. Je to úžasný hráč i člověk, zanechal tady obrovskou stopu a já jsem na něj extrémně pyšný,“ popsal rozporuplné emoce Andy Robertson v rozhovoru na Sky Sports.

A v podobném duchu se vyjádřil také trenér Arne Slot: „Každý má právo na vlastní názor. Já se jen snažím vybrat co nejlepší tým, abychom vyhráli a vždycky budu stát za svými hráči,“ vysvětlil důvod, proč vůbec rozporuplnou postavu do hry poslal.

Ačkoli sám kouč tvrdil, že na trávník vždy pošle tu nejsilnější možnou jedenáctku, je dost možné, že červený dres Liverpoolu už Alexander-Arnold v soutěžím utkání nikdy neoblékne. Obecně by nedávalo smysl kazit pohodový závěr sezony a mejdan s pohárem pro mistry zbytečnou kontroverzí kolem odcházejícího hráče, i když jde o jednoho z nejlepších pravých obránců na světě.