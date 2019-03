Boleslav už nebyla jen sparingem Liberce. Ukázala vnitřní sílu | iSport.cz

Liberecký gólman Roman Will se pokouší nevnímat clonícího Michala Vondrku • Pavel Mazac / Sport

Brankář Liberce Roman Will. • ČTK

Brankář Liberce Roman Will inkasuje první gól. • ČTK

Brankář Liberce Roman Will a útočník Pavel Kousal z Mladé Boleslavi. • ČTK

Hráči Liberce (zleva) Ladislav Šmíd, brankář Roman Will a Tomáš Hanousek a Michal Vondrka z Mladé Boleslavi. • ČTK

Přihrávka, střela, dorážka. A zase znova! To byl kolotoč, pane jo! Kdo si zapnul pondělní duel Mladé Boleslavi s Libercem (2:3) až v závěru, musel žasnout, co se na ledě odehrává. Tak povedenou, ačkoliv nakonec neúspěšnou, powerplay jsem dlouho neviděl. Fanoušci vyprovodili zklamané hráče potleskem vestoje. Bruslaři v domácích zápasech čtvrtfinále vycenili zuby. Dokázali si, že pro Liberec nemusí být jen sparing partnerem na cestě do semifinále.