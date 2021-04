Boleslav řeší návrat TOP beka z KHL! Přijde posila ze Slovenska, co Šťastný?

Historický ročník, ale… Mladá Boleslav stále vstřebává vyřazení v sedmém semifinále proti Třinci. Pachuť zůstává, i když klub už nechce trpký konec řešit. Už jde o historii. Raději myslí dopředu a staví kádr na další ročník, ve kterém bude chtít značka BK znovu kousat. Kabina dozná pár změn, ještě zesílit by měla už tak nadupaná obrana. Detaily se dozvíte v článku pro iSport Premium.

V pondělí vyklidili šatnu, natočili video pro fanoušky, rozdali pár rozhovorů. A konec. Sezona Mladé Boleslavi definitivně skončila. Hráči dostali volno, na zimáku se rozpustil led. „Trenéři a kondiční kouč chtějí dát klukům dostatečné volno, aby si vyčistili hlavy. Pak se začneme připravovat na další sezonu, která bude po sportovní stránce ještě těžší,“ říká sportovní ředitel Václav Nedorost a poukazuje na příští sestupový ročník.

Boleslav zažila nejlepší sezonu v historii. Bodový rekord (97), nejlepší umístění po základní části (3. místo), druhý postup do extraligového semifinále a jen jedna výhra od postupu do bitvy o titul. Pokud Liberec neotočí finálovou sérii, zahraje si Boleslav podruhé v historii i Ligu mistrů. K tomu všemu se musí připočíst i další progres většiny hráčů, možná vůbec nejcennější fakt. „Byla to složitá sezona, pro hráče i všechny kluby. Kluci předváděli velice dobré výkony,“ chválí Nedorost.

Kádr by se přes léto neměl nijak výrazně měnit. Podle informací deníku Sport