Pět receptů z Floridy: mějte trpělivost, nebojte se „bláznů“ a makejte!

Basketbalisté Miami si i počtvrté poradili s Indianou a postoupili do 2. kola play off NBA • Reuters

Basketbalisté Miami si i počtvrté poradili s Indianou a postoupili do 2. kola play off NBA • Reuters

KOMENTÁŘ ADAMA NENADÁLA | V uplynulé sezoně NBA se vůbec nedostali do play off, v té právě vrcholící šli do vyřazovacích bojů bez velkých fanfár z 5. místa. Nic moc výchozí pozice, že? Však také Miami Heat rozhodně nepatřili k favoritům: před startem koronavirem poznamenaného ročníku jim bookmakeři dávali na titul jen titěrnou šanci 60:1. Přesto se Heat probili až do finále, a i když v něm od začátku tahali za kratší konec (Lakers vedou 3:2 na zápasy), postarali se o největší senzaci sezony.