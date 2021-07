Basketbal? Satoranský a spol. mají vrchol stále před sebou. Těšme se!

Když Pavel Pumprla, kapitán mužstva z MS v Číně 2019, sledoval ve studiu iSport.cz sobotní duel mezi svými někdejšími parťáky a americkým výběrem naprostých superhvězd NBA, vzpomněl si i na to, jak se reprezentace – už s ním v sestavě – „hrabala“ z divize B alespoň do evropského průměru.

Tahle dlouhá a náročná cesta tým stmelila a vystavila ho stovkám zkoušek, které Satoranský a spol. už několik sezon zvládají skládat. A překvapovat při tom možná i sami sebe.

Na vrcholných akcích posledních let přitom tým nebyl ani jednou kompletní. Úspěšné MS 2019 proběhlo bez účasti Jana Veselého, zranění vyřadilo ze hry o Tokio Vojtěcha Hrubana a Martina Kříže. Český basketbal nedisponuje tak hlubokou zásobárnou talentů, aby tyhle ztráty automaticky zacelil. Potřebuje nároďák ve stoprocentní sestavě.

Pojďme teď snít a připustit si možnost, že tahle sympatická „Banda č… na výletě“ (jak si hráči sami říkají) bude na podzim roku 2022 zdravá. Že v kádru bude i střelec David Jelínek, který se na OH vrátil do týmu po šesti letech. A že bude k dispozici i supertalentovaný Vít Krejčí, který by v ideálním scénáři mohl už v blížící se sezoně zasáhnout do zápasů NBA v dresu Oklahoma City Thunder. A co třeba Jan Zídek ml.?

Krásný sen, že?

Basketbalisté si ale musejí zvykat na jednu změnu: vzhledem k výsledkům posledních let budou nuceni v některých zápasech opustit komfortní roli outsidera a rázně bouchnout do stolu – nebo do palubovky – coby favorit. Věřím, že to zvládnou.

A díky za Tokio: byl to výjimečný sportovní zážitek!