Kometa odnáší ztrátu diváků. Zvedat se bude těžko, slyšet uklízečku je zlé

V Brně během nucené přestávky nenatrénovali tolik jako jinde. V týmu měli nakažené hráče, když se vše vrátilo do normálu, hráči chodili pomáhat do nemocnice, do toho jim střelec Mueller odletěl do Ameriky, pak se zase vracel… Když to vezmu z celkového hlediska, v NHL by se nestalo, aby jednotlivé týmy měly rozdílné podmínky k přípravě. U nás tomu tak bylo. Beru však i argumenty, že když hráči měli v době zákazu možnost někde trénovat na ledě, je rozumnější toho využít, než stát. Pravdou však je i to, že NHL by to nepovolila z důvodu udržení regulérnosti soutěže.

Jak už jsem zmínil posledně, Třinec parádně využil možnosti trénovat v polském Těšíně, také jiné týmy jezdily do ciziny nebo cestovaly po republice za venkovním kluzištěm. Brno v okolí žádné takové možnosti nemá, přišlo o kondici. I proto je jeho herní projev těžkopádnější. A lídři týmu, kteří dříve byli ozdobou, zapadli mezi ostatní. Momentálně z mužstva nikdo výrazně nevyčuhuje, není k vidění tlak, převaha. Za zmínku stojí pouze přesilovky. Myslím, že Libor Zábranský z toho má těžkou hlavu. Ale má to vzhledem ke všem těm dopadům složité.

Kometa se bude těžko zvedat, vůbec se neocitá v jednoduché situaci. Nesbírá body, jak by se očekávalo. Ovšem za hlavní příčinu považuju