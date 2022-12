Co se jí u Satoranských? Všude olivy, zázračný včelí pyl a pauzy od masa

Mám v životě tři vášně: rodinu, sport, dobré jídlo a pití. V posledních letech se to všechno propojilo a často se mne lidé ptají, co se u nás doma vlastně jí, co připravuji dětem a jak se to dá zkombinovat se stravováním vrcholového sportovce. Mně připadá, že je to v některých aspektech vlastně dost podobné – děti jsou ve vývoji a Tomáš zase vydává obrovské množství energie. V obou případech samozřejmě převažuje kvalita nad kvantitou. Takže jak vlastně vypadá náš obvyklý denní jídelníček?

Děti vstávají brzy, stejně je to ale ráno vždycky fofr, aby se všechno stihlo - snídaně pro všechny, tatínek kafíčko a sprcha, odchod do školky, odjezd na trénink…

Naučila jsem tedy děti na ranní kašičku, kterou si s nimi často rádi dopřáváme i já a Tomáš. Stal se z toho takový rituál, že Samuel i Sofia nechtějí k snídani už nic jiného. Dokonce i když přijede babička s dědou a přiveze třeba vánočku, s chutí ji snědí, a pak se ptají „A kdy už bude kaše?“.

Připravuji ji na milion způsobů, střídám různé druhy obilovin, přidávám chia semínka, oříšky, sušené ovoce, obměňuji rostlinná mléka (pokud živočišné, tak preferuji kozí, které náš organismus lépe vstřebává a dětem moc chutná), zdobím sezonním ovocem a medem od mojí tety a strýce včelaře (ten si s sebou vozím kamkoliv, balila jsem ho i do Ameriky).

Děti si také hodně oblíbily superpotravinu