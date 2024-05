V Praze mi chybí velký sportovní klub. Barcelonská nabídka je pestrá

Anna Satoranská dvanáct let hrála basketbal • Pavel Mazáč

BLOG ANNY SATORANSKÉ | Ani nevím, odkud se přesně vzala moje vášeň pro sport. Ve třech letech jsem se (prý) naučila plavat a jezdit na lyžích, v pěti na kole, v sedmi na koni, dělala lehčí atletiku a hrála basketbal, celý život běhám (i v těhotenství až do osmého měsíce a znovu hned první den po šestinedělí) a teď se věnuji několikrát týdně tenisu a padelu. Rodiče mě nikdy do ničeho nenutili, ale zároveň mi ukázali směr a šli příkladem. Až teď si uvědomuji, jak to bylo důležité.