Rituály v basketu: Veselý si nestříhá nehty, se Satoranským mluví v češtině

BLOG ANNY SATORANSKÉ | Znáte takový ten den, kdy se vůbec nic nedaří? Ráno vstanete a už je od začátku všechno špatně – děti se perou, kávovar nefunguje, v lednici chybí máslo, klient na poslední chvíli zrušil schůzku a vám k tomu navíc z nějakého vesmírného důvodu všechno padá z ruky. A tímto způsobem to pokračuje až do večera, ať děláte co děláte. Prostě den blbec.