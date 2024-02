Nenápadný Wallem ve Slavii roste. Ukázal chuť, má na TOP ligu

KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Norská hvězda numero uno ve Slavii? Ne, momentálně to není zlaté dítě Christos Zafeiris ale ofenzivní univerzál Conrad Wallem. Ten se hodně nenápadně stal nejen tahounem „sešívaných“, ale jedním z nejzajímavějších hráčů celé soutěže.

Srovnávat ho s o tři roky mladším Zafeirisem je nefér. Společnou mají pouze národnost. Zatímco mnozí ale o přínosu talentovaného středního záložníka stále pochybují, Wallemovy výkony v posledních ligových zápasech bijí do očí. Nestál takové peníze jako Zafeiris, jeho transfer z dánského Odds do Prahy nebyl pod takovým drobnohledem médií, a celkově fanoušci neměli přílišná očekávání – to vše pravonohému šikulovi dost pomohlo.

Mohl potichu na tréninku makat, zvyknout si na nový kraj, nový tým a nový náročný styl. Když se mu nepovedl zápas, případně když zůstal jen na lavičce, hlasitě se nevykřikovalo o vyhozených penězích. A nyní ukazuje, že všem přímo pod nosem rostl fotbalista jak víno.

Hráč pro elitní ligu – k tomu má Wallem parametry. Má vše, co by zahraniční týmy mělo u hráče zajímat. Je rychlý, silný v soubojích a má obrovský fyzický fond. Z jeho běžeckých čísel jsou údajně v Edenu na větvi. K tomu připočtěme techniku, sebevědomí a drzost – na soupeře si pravidelně dovoluje efektní kličky. Nor má ale pár bonusových věcí. A právě ty ho odlišují od zbytku. Dá se využít na obou křídlech, wingbeku i v záloze a na svou postavu má přímo fenomenální hru hlavou. V probíhající sezoně už přesnou hlavičkou rozvlnil síť třikrát.

Slavia - Jablonec: Skvostný pas Ševčíka, Wallem otevírá hned v úvodu skóre! 1:0

Zmínil jsem, že takhle vypadá elitní křídlo. Problémem ale je, že Slavia na klasická křídla nehraje a Wallem si tak poctivě plní roli levého wingbeka. K jeho povinnostem tak patří i práce dozadu, na kterou se v klíčových momentech utkání s Jabloncem vykašlal. Není ale třeba dělat z jednoho utkání velké závěry.

Pokud třiadvacetiletá letní posila něco od svého příchodu ukázala, je to extrémní chuť se učit a zlepšovat. Šlo také víceméně o jeho první větší defenzivní lapsus v novém angažmá. Jeho běžecké schopnosti ho ke zlepšení obranné hry předurčují. V nohou to má, teď je třeba nastavit správně hlavu a taktiku. A to jsou věci, které se naučit dají.

V týmu plných zlatých vajec by člověk tipnul na velký letní přestup Igoha Ogbua, Zafeirise, Matěje Juráska nebo Oscara. Abychom se ale všichni v létě nedivili, až za monstrózní částku po pouhém roce odejde Conrad Wallem.