Konec neporazitelnosti: Slavii zklamali náhradníci, dominovali stopeři Teplic

1. Standarky . To měla být alfa omega celého utkání. Při absenci Davida Douděry a Lukáše Provoda si k nim stoupal překvapivě Filip Prebsl a nutno říci, že se situace zhostil slušně . Do teplického boxu létaly nebezpečné balony, třikrát z nich slávisté i zakončovali. Ale nedostatečně. Kvalita rozehrání dobrá, Trpišovský tak zřejmě (opět) bude žehrat na chování v boxu.

2. Odměna pro Trubače. Chybí mu čísla, na to trenér Zdenko Frťala nadává dlouhodobě. Ať ale tepličtí hrají jakkoliv, záložník, který často navlíká i kapitánskou pásku, bývá dlouhodobě jedním z nejlepších na hřišti. Tentokrát se za výkony odměnil i gólem. Hned zkraje druhé půle neohroženě vlétl do vápna a nádherný centr Jehora Tsykala prodloužil hlavou do brány. To čekal opravdu málokdo.