Titul do Edenu. Cíl Slavie? Odhodit klišé a myslet už na příští sezonu

Bylo jasné, co Jindřich Trpišovský odpoví. Že žádný tým ještě nevyhrál titul v únoru. Na jeho místě by žádný trenér neodpověděl jinak, ale náskok třináct bodů s výhrou na hřišti největšího konkurenta a dvanácti zápasy do konce už je obrovsky výhodná pozice. A není potřeba uměle hledat drama tam, kde se zřejmě nic napínavého dít nebude. Titul míří na 99,9 % do Edenu, stačí k tomu osm výher. K čemu by se tak slávistická pozornost měla pomalu upínat?