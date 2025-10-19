Pelta sledoval ofenzivní trápení. Duklu stahovali i drželi čahouni, co gruzínské karate?
PRVNÍ DOJEM BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Fanoušci gólů odešli ze zápasu na Střelnice hladoví. Dukla celkem překvapivě zamezila Jablonci skok na první místo tabulky a remizovala 0:0. Hlavní viníci? Brankář Matrevics, výborný Jaroslav Svozil a paralyzovaná ofenziva domácích v čele s Filipem Zorvanem. A Pražané mohli dohrávat dokonce v přesile… Jak utkání viděl redaktor iSportu?
Hlavní události
Zaskočený Jablonec: Dlouho nevypadali zelenobílí v úvodu zápasu tak vyjukaně. Dukla zajímavě rotovala, hned po patnácti sekundách prověřila Hanuše a v 6. minutě netrefil tutovku Diallo. Zhruba po patnácti minutách se ale dostal zápas do očekávaných kolejí.
Szikszayova otočka: Národní sport je v Gruzii sice judo, ale pozor na to karate! Železný muž Čanturišvilli nehrál dobrý zápas a v 73. minutě se zdálo, že mu dá červenou tečku. Kartu této barvy mu totiž za nebezpečnou hru (kop do hlavy) ukázal sudí Ladislav Szikszay. Trochu překvapivě si ale za rozhodnutím nestál, šel se podívat na video a Gruzínce otočil směrem od šaten k hřišti.
Pavouk Matrevics: Lotyšský gólman takový zápas potřeboval. Připsal si několik slušných zákroků, ale to nejlepší si schoval do 88. minuty. Nebyla se před ním zjevil sám, ale odvážně vyběhl ven a roztáhl se jako pavouk. Jistě s 201 centimetry to jde samo. Bod jde z velké části díky skvělému zákroku za ním.
Kdo mě zaujal
Jaroslav Svozil: Pokud chcete uspět na hřišti Jablonce, musíte uspět ve vzduchu. A tam si zkušený stoper počínal fantasticky. Z vápna vytáhl hned 11 balonů. I díky němu Dukla eliminovala neuvěřitelných 39 centrů (!) soupeře. Známka: 8/10
Lamine Jawo: Po bezgólovém zápasu je to možná zvláštní, ale Gambijec byl výtečný. Stahoval balony s naprostou samozřejmostí, kombinoval, věří si na driblinky. Nikdo ho ale pořádně nepodpořil. Moc lepších komplexních útočníků ale v lize neběhá. Známka: 6/10
Kdo mě zklamal
Filip Zorvan: Vždyť to má být hráč s X faktorem, co bude měnit zápasy. Velká letní posila ale zatím zaostává. Zápas se mu zlomit nepodařilo, oproti Sedláčkovi dokonce působí pohybově horší. Přitom intenzita pohybu je jedním z klíčových faktorů jeho hry. Známka: 3/10
Bobou Diallo: Jeden čahoun (Matrevics) podržel, další nepomohl. 200 centimetrů vysoký forvard Diallo nevyhrává hlavy, propadá v soubojích, s míčem si nerozumí. Proti šikovným jabloneckým zadákům působil jako slon v porcelánu. Známka: 4/10
Jak to zvládli trenéři
Luboš Kozel: Do utkání šel s tím, co funguje vždy – jasná struktura a co nejrychlejší zakončení útoků. Po půli očividně instruoval Chramostu i Vakha, ať si víc chodí mezi řady. Nic z toho nepomohlo, a střídání Zorvana už vůbec.
David Holoubek: Poslední dobou to neklapalo, tak zkusil nové neotřelé tahy. Vynechal Isifeho a zvolil variantu hybridní formace přecházející dle fáze hry ze zadní trojky do čtyřky. Škoda, že hráčům nenaordinoval vyšší odvahu v presinku, reakce na vývoj utkání ale ukázal přesné.
Fanoušci a atmosféra
Prázdná tribuna za branou a poloprázdná protější tribuna u týmu na vrchu tabulky prostě bouchne do očí. Je to škoda, zvlášť když kotel byl zřejmě slyšet až o Liberce. Na fotbal si nakonec našel cestu i Miroslav Pelta, odsouzený (už bývalý) boss Jablonce, jehož výkon trestu přerušil Nejvyšší soud. Ani zdravotní potíže mu účast neodepřely.
Diváci: 2234
Úroveň zápasu: 5/10
První vyloženě mrazivý večer v Jablonci sliboval po prvních minutách zajímavou podívanou na obě strany, pak se z ní ale stalo jen ofenzivní dobývání Dukly. Díky kvalitě domácích měla hra plynulost, ale jinak šlo o ofenzivní trápení.