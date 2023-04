Generálka na derby pražských „S“: vyhrát na hřišti nepříjemného soupeře

Příští víkend je tu největší utkání v rámci FORTUNA:LIGY. 15. dubna se na Letné odehraje první z trilogie jarních derby. Čeká nás postupně derby ligové, pak pohárové a nakonec nadstavbové. Možná derby ztratí punc jedinečnosti, ale že je los svedl do cesty v rámci 26. kola F:L, za to úplně nikdo nemůže. Koho jiného chceme ve finále poháru než aktuálně dva nejlepší týmy v lize? A buďme rádi, že jsou oba celky ve skupině o titul, protože česká liga a celý fotbal potřebují silnou Spartu i Slavii.

Obě pražská „S“ zvládla v týdnu jakýsi předkrm před derby: postup ze semifinále MOL Cupu. Snadnější cestu za vysněnou trofejí měla parta kouče Briana Priskeho. České Budějovice porazila 2:0, v závěru pošetřila své opory a jedinou kaňkou je snad jen zranění Jana Mejdra.

To Slavia už byla jednou nohou z poháru venku, jenže v 6.minutě nastavení vyrovnal proti Bohemians Ondřej Lingr na 2:2, v prodloužení přidal 3. branku sešívaných Václav Jurečka a červenobílí proklouzli do finále také. Oba týmy si mohli po středě říct: mise splněna!

Teď je před Spartou a Slavií poslední ligové kolo, které může být i zároveň zrádné. Každopádně hodně napoví v jakém rozpoložení půjdou do samotného derby.

Sparťané zajíždějí na horkou půdu do Pardubic, kde je bude čekat plný dům, nahecovaný soupeř, který nemá co ztratit a bývalý sparťanský hráč i trenér Radoslav Kováč. Pardubice na svém vlastním stadionu dokázali porazit Zlín a Teplice, plichtili s Baníkem a se Slavií odehráli skvělý part, ale bez zůstali bez bodu. Ne ne, Spartu nečeká na východě Čech jednoduchá selanka. Na druhou stranu Sparta se nemá čeho bát. V lize zvítězila osmkrát za sebou, dává mraky gólů a navíc proti ní v soupeřově brance nebude stát její kmenový hráč Florin Nita.

Slávisté se představí v mladoboleslavské Lokotrans aréně s vydatnou podporou svých fans. Co je ale řekl bych až klíčové, Slavia musí venku konečně vyhrát! Schválně píšu konečně… Naposledy se jí to v lize totiž povedlo 4. února na hřišti zmiňovaných Pardubic. Od té doby zaknihovala ve venkovních duelech za dva měsíce nicotné 2 body. Proto jí patří v tabulce venkovních duelů až 4. příčka se ziskem 18 bodů. Tu musí sešívaní jednoznačně vylepšit, protože i derby budou hrát příští víkend na soupeřově stadionu. Velký rozdíl by pro ně byl, jestli by jeli na Letnou po prohře, remíze, nebo výhře.

Slýcháme, že derby nemá favorita a další podobné fráze, něco pravdy na tom samozřejmě bude, ale oba týmy hrají teď v neděli o lepší nastavení před jejich vzájemným zápasem. Oby týmy budou pod bedlivým dohledem pozorovatelů z řad klubů a fanoušků. Oba týmy hrají o psychologickou výhodu před samotným derby, zvlášť když jsou v tabulce shodně na 57 získaných bodech.

První podúkol v tomto týdnu zvládli → postoupili do finále MOL Cupu. Nyní je čeká další krok → vyhrát svůj venkovní ligový zápas na hřišti nepříjemného soupeře. Příprava na derby začne už tuto neděli! V Mladé Boleslavi a v Pardubicích.