Jindřišek: Žádné svěšené hlavy, teď sekám trávu. Slavia má problém s...

Je starší než spousta dvojic jeho spoluhráčů i soupeřů dohromady, přesto ve středu večer během vyhecovaného pohárového semifinále Josefa Jindřiška (42) ani nenapadlo, že by se nechal vystřídat. „Řekl jsem, že Slavii porazíme jako tým a skoro se to povedlo,“ sdělil iSportu během regeneračních prací okolo domu v Pojizeří.

Semifinále v Edenu se pořádně protáhlo, kdy jste se dostal domů?

„Domů jsem dorazil asi ve čtvrt na dvě v noci. Když jsme věděli, že se hraje od čtvrt na devět, tak se počítalo s koncem v deset, pak jsme přišli do kabiny, něco jsme si řekli a někdo ze spoluhráčů řekl, že je čtvrt na dvanáct. Myslel jsem si, že si dělá srandu, ale… ‚Ty brďo‘. To už jsem tušil, že dorazím takhle pozdě.“

Co jste si říkali?

„Ať nemáme svěšené hlavy, že jsme byli důstojným soupeřem a chyběl kousíček. Ale Slavia dobře dostřídala a ukázala kvalitu, rozhodli její střídající hráči. Mrzí mě to, ale nejsem naštvaný ani skleslý. Byli jsme blízko, ale bohužel. Teď máme před sebou Olomouc a musíme se soustředit na ligu.“

Sociální sítě nemáte, ale hemží se to tam chválou. Co váš pocit ze svého výkonu?

„Jo, dobré. Ne všechno, pár přihrávek atd. Ale před zápasem máme kruh a v něm jsem řekl, že Slavii porazíme jako tým, ne jako jednotlivci. Hráli jsme jeden za druhého a skoro se to povedlo. Přesvědčili jsme se, že týmově máme velkou sílu i kvalitu, je na čem stavět.

Ve statistikách svítí položka 20:0 na rohy. Zažil jste to někdy? A právě tohle jste možná neuhlídali.

„V tom má Slavia velkou kvalitu. Sice jich měla dvacet, ale my jsme v prvním poločase mohli dát na 2:0 a zápas by vypadal jinak. Byli jsme pod velkým tlakem a rohy se daly očekávat, pokud jsme nechtěli připustit jejich nebezpečné míče do „kapsy“. Ale většinu jsme ubránili.“

Vnímal jste nějak atmosféru na stadionu?

„To bylo něco neskutečnýho! A proto se fotbal hraje. Bylo 16 tisíc lidí a říkal jsem spoluhráčům, ať si přidají ještě 70 tisíc a jsou na Realu Madrid. (směje se). Klobouk dolů před oběma tábory, fandily celý zápas a musí být spokojené. Hrálo se dvě hodiny, padaly góly, skóre se přelévalo… Jen škoda, že jsme zápas nedotáhli.“

Dvě hodiny a vy jste to celé vydržel, navíc ve velkém tempu…

„Věk je jen číslo a Jarda Jágr taky hraje nejvyšší soutěž, to je úchvatný. Na konci už nešlo o to, jestli jsem se cítil unaveně, ale bylo to blízko, půl hodiny a bude konec, tak se každý vymáčknul. Spoluhráči i trenéři říkali, že klobouk dolů, takže si toho vážím, ale beru se v týmu tak, že jsme všichni stejní. Člověk musí nechat na hřišti všechno bez ohledu na to, kolik mu je.“

No jo, ale Jaromír Jágr má teď dlouhou pauzu, vy jedete o víkendu do Olomouce… Jaká bude regenerace?

„Tak dneska jsem sázel trávník, dělal jsem semínka a teď sekám, takže pracovní. Ještě procházka s pejskem, něco kolem baráčku, ale nic náročného.“

Hodně soubojů jste sváděl s Christosem Zafeirisem. Má to být budoucí hvězda ligy, jak ho vidíte?

„Má velký potenciál, proti nám měl také dobré věci, ale do vyložené šance jsme ho nepustili a tolik toho nevymyslel. Hráli jsme hodně týmově a proti tomu má Slavia obrovské problémy.“

Ve Slavii je hodně mladých a sebevědomých hráčů. Vy jste stará škola a mladší spoluhráče trochu „vychováváte“. Jak se proti takovým dravcům hraje, když třeba nepřijmou omluvu nebo když Ondřej Lingr vletí do zápasu hodně nahecovaný?

„Lingyho neznám osobně, ale klobouk dolů před ním. Líbil se mi v Karviné, Slavia si ho vyskautovala a teď se jí poněkolikáté osvědčil jako žolík a rozhodl. Nemám s ním problém, ale hodně hecoval, chodil za rozhodčími, já za ním vždycky zašel, ať neblázní a je trošku soudný. Říkal: ‚Já vím, já vím.‘ Hráči takhle dostávají rozhodčího pod tlak. Otázkou je, jak se k tomu rozhodčí postaví, byl hodně pod tlakem. Silné mančafty vědí, co si mohou dovolit."

Po semifinále se zdá jasné, že 4. místo = konferenční liga. A to držíte vy.

„Kouká se na to pěkně, ale pořád máme dost zápasů. Chceme zůstat v šestce a o Evropu se poprat. Teď máme Olomouc, ta chce do Evropy taky. Nemáme svěšené hlavy, žádný debakl to nebyl. Naopak.“

To je možná rozdíl oproti prohře se Spartou, to byl debakl, který vás na pár týdnů výsledkově rozhodil.

„Teď doufám, že to bude naopak. Měli jsme šňůru, skončila se Slavií, která byla velký favorit a nikdo nepředpokládal, že ji takhle potrápíme. Takovouhle reklamou na fotbal.“

Před semifinále poháru se hrála ligová dohrávka a Tomáš Hübschman se stal nejstarším střelcem. Vy jste ještě starší. Není to pro vás cíl?

„Hybša už nějaký dal a odebrali mu ho. Já bych gól chtěl dát, ale ne, abych ho překonal. Už na něj čekám dlouho. Nekopeme moc přímáků a když je penalta, tak se k ní necpu. Když si někdo vezme balon a řekne, že ji dá, tak se s ním nebudu prát.“

Váš výkon proti Slavii vypadal líp než na divizi za Velké Hamry. Takže co další smlouva s Bohemians?

„Absolutně o tom nepřemýšlím. Soustředím se na ligu a na pohár. I když na pohár vlastně už nemusím. Chceme skončit co nejvýš a poprat se o poháry. Až to dopadne, začnu řešit budoucnost. Vloni s baráží jsem taky neřešil, co bude dál. Ve Velkých Hamrech bych asi byl za hvězdu a soustředili by se na mě, tak je možná brzo, ale uvidím, nechci předbíhat.“