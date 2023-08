Vítej, nová fotbalová aréno! Pro Hradec může být stadion gamechanger

Slavnostní otevření - sobota 5.srpna. Zápas FC Hradec Králové versus SK Dynamo České Budějovice. Kapacita 9 300 míst. Klub hlásí vyprodáno! Celková cena 763 milionů Kč. Fotbalová FORTUNA:LIGA přivítá o víkendu do své rodiny nový multifunkční stadion s názvem Malšovická aréna.

Stavební úřad vydal v týdnu kolaudaci větší části fotbalového stadionu v Hradci Králové a proto už nic nebrání tomu, aby mohli Votroci odehrát první soutěžní utkání ve svém stánku. Pro východočechy to bude návrat k mistráku do Hradce po dlouhých šestadvaceti měsících.

Votrokům ještě před pár dny reálně hrozilo, že by museli odehrát všechna podzimní domácí utkání v Plzni, se kterou byli domluvení na pronájmu stadionu. Tento scénář se naštěstí pro fotbal, ligu, trávník, Hradec a fanoušky nenaplnil a všem stranám se povedlo vyběhat všechna potřebná razítka a povolení.

Na sobotní zápas byly vyprodány všechny vstupenky za 90 minut. Moc bych si přál, aby byl hlad po fotbale v Hradci trvalý jev a ne jen půlsezonní záležitost. Že se na něj každý nadšenec půjde podívat jednou a pak už ne. Kéž by fotbalové nadšení v Hradci zůstalo celou sezonu a ideálně pokračovalo další ročníky.

Nový hradecký stadion může být pro hráče, klub a fanoušky obrovská vzpruha. Konečně budou doma a může to být pro ně v mnoha ohledech gamechanger v aktuálním ročníku. Vzpomeňme si na herní styl Hradce. Je nepříjemný, houževnatý, takticky skvěle připravený. Víte, že vás to bude s Votroky bolet. A teď si k tomu všemu připočtěte plné tribuny. To je fakt, který se jim v azylu v Mladé Boleslavi stal jedině, když tam přijeli fanoušci Sparty a Slavie.

Natřískané hlediště umí provést s hráči divy a nedivil bych se, kdyby nasbírali královehradečtí fotbalisté v domácím prostředí nejvíc bodů od návratu do F:L. Odpadne vám totiž nutné cestování i na domácí zápasy, na stadionu už se budete cítit jako doma a ne jako vetřelec, po zápase se už nebudete zase kodrcat velkou štreku domů. Jsou to možná drobnosti, ale ve finále to hodí jeden zajímavý komfortní celek, ze kterého budou svěřenci Jozefa Webera těžit.

Na co se těším v návaznosti na 3. ligové kolo, je návštěvnost. Jelikož hraje doma Sparta, která hlásí vyprodáno už teď, šestibodové Teplice jsou v laufu, plný dům bude v Hradci, na Slavii se Zlínem se očekává hodně vysoká návštěva a tím, že Plzeň hostí Baník, bychom se mohli dočkat překonání rekordu v návštěvnosti na jedno ligové kolo.

Kolo s největší průměrnou návštěvností bylo to čtvrté ze sezony 1996/1997. Stadiony tehdy navštívilo v průměru 11 217 diváků. A tato meta by mohla s novým hradeckým stadionem padnout.