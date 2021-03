Náš mladý tým si troufne i na větší kluky. Kane? Neskutečná porce gólů

Patrik Kane dal na konci února svůj už 400. gól v NHL. Neskutečná porce! Boduje pomalu každý zápas, předvádí skvělé věci. Na něj se stačí jen dívat. A pokud padne takový milník, už jen být u toho je hezké. Jakmile mu ještě scházely jedna, dvě branky, bylo na něm znát, jak to chce mít co nejdřív z krku, jak se říká. Asi vím, co prožíval.

Já když měl minulou sezonu 29 gólů, chvilku trvalo, než jsem dal třicátý. Povedlo se to až v posledním zápase základní části. Člověk na to nechce myslet, ale to je v hlavě. I hráč jako Kane to tak asi má.