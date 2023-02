Tvrdíkovu aktivitu vítám, zahájíme diskusi o změnách v sektorech hostů

Předně je potřeba říct, že se Pardubicím s přihlédnutím na velikost klubu, povedlo postavit krásný fotbalový stadion. V rámci české ligy i neustále se zvyšujících nákladů je to v dnešní době mimořádný počin, který zaslouží pochvalu, ač chápu, že ne každému se stadion musí z architektonického pohledu líbit.

Ústředním motivem utkání se Slavií nebylo sportovní měření obou klubů, ale podoba sektoru pro hosty, což je velká škoda. Nebudu zabíhat do složitých technických detailů, ale aby byl stadion zkolaudován, aby byl schválený Komisí pro stadiony, musíte získat razítka od hasičů, policie, hygieny… Pardubice se jen přizpůsobily.

Rozumím tomu, proč se slušní fanoušci Slavie, kteří jezdí za svým klubem, ale také příznivci dalších klubů, co musí sledovat utkání zpoza plotu, bouří. Ani mně se takto oplocené sektory nelíbí, a pokud bych si mohl vybrat, měl bych nejradši ve FORTUNA:LIZE stadiony zcela bez plotů a zábran.

Ale tady se bohužel plete příčina s následkem. Ploty se začaly na stadiony instalovat kvůli výtržnostem v ochozech, po domluvě s policií, aby bylo možno zajistit bezpečnost. To znamená, že prvně byly excesy v ochozech, až pak se začaly stavět ploty. V ideálním světě by si výtržníky-jednotlivce srovnali sami fanoušci tak, aby jim nekazili pověst. Protože z toho co čtu a slyším, tak když se stane nějaký problém, vždycky se jedná o excesy jedinců.

Ostatně o něčem podobném mluvil po zápase v Pardubicích i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík , který utkání sledoval ze sektoru pro hostující fanoušky. I podle něj nebyl problém v kotli jako celku, ale jen mezi jednotlivci. Což je směrem pro budoucnost českého fotbalu dobrá zpráva.

Jeho aktivitu v tomhle směru vítám a budu rád, když ve snaze o zlepšení prostředí pro fanoušky najde liga takto silného spojence. A věřím, že Slavia v tomto ohledu získá spojence i ve Spartě, podobně jako například v podobě participace na financování ofsajdové čáry. Pak už stačí, aby se připojil Baník, Plzeň, Brno a problém se povede rychle vyřešit, protože ony diskutované a po právu kritizované „ploty“ jsou většinou instalované právě kvůli neukázněným jedincům těchto klubů.

Zcela určitě a velmi rád na Ligovém výboru otevřu diskusi nad možnou změnou licenčních podmínek pro hostující sektory, kterou je ale třeba rovněž projednat a odsouhlasit s Policií ČR. Rád rozjedu debatu na tohle téma napříč ligovými soutěžemi, osobně jsem už mluvil se zástupci některých klubů. A s dalšími budu mluvit. Ale LFA může tuto debatu pouze moderovat, těžiště je právě na klubech a jejich ochotě tuhle věc řešit.

Úklid po zápase? Byl jsem nadšený

Problém je právě v tom, jak jsou kluby ochotné řešit své problémové fanoušky. Respektive jak budou ochotné problémové návštěvníky eliminovat ze svých tribun, ze svých sektorů na venkovních utkáních.

Ač mezi kluby panuje velká sportovní rivalita, cítím, že tohle je společné téma, na kterém by i ti největší soupeři měli spolupracovat. Když všechny velké fanouškovské tábory začnou fungovat tak, že nebudou nutné zásahy policie, a pak si po sobě ještě uklidí v sektoru (a hráči v kabině), tak jako to udělali slávisté, tak se dostaneme do fotbalového ráje. Byl jsem z toho nadšený, tahle kultura by se mi na fotbale líbila.

Všem je asi jasné, že změny nejdou udělat hned, ale máme celé jaro na to, abychom rozjeli konstruktivní debatu a přijali potřebná opatření – tedy pokud nám a klubům budou všichni slušní fanoušci nápomocní. Bez nich to určitě nezvládneme.

Klíčovou roli tady mají samozřejmě kluby. Nutná je intenzivní komunikace, ale také důsledné trestání problémových fanoušků, což je věc, kterou by kluby měly dělat, ale často tomu tak není. Chápu, že je to nepopulární opatření, ale bez něj se nepohneme z místa.

Nechci nikomu křivdit, ale jen konkrétní kluby mohou tento problém vyřešit: prodávat do svých sektorů vstupenky na jméno, mít v nich svoje lidi, kteří dohlédnou na pořádek. Slušným fanouškům, kterých je většina, to vadit nebude.

Sparta v sektoru pro hosty postavila stupínek pro vlajkonoše, čímž inspirovala Slavii, která chystá něco podobného, jak jsem pochopil ze slov Jaroslava Tvrdíka. To je dobrý začátek. Věřím, že si české kluby bez ohledu na rivalitu dokáží předat svoje poznatky i co se týká problematiky výjezdů fanoušků na venkovní zápasy. Ligová fotbalová asociace jim bude maximálně nápomocná.

Autor je předsedou Ligové fotbalové asociace