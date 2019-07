Dobrý, lepší, ale nikdy nejlepší. Proč se Bale v Realu nestane legendou? | iSport.cz

Až bude jednou rodák z Cardiffu bilancovat svoji kariéru a nalistuje kapitolu Real Madrid, zřejmě to nebude jen veselé čtení. Ze šestileté anabáze (dosud) v klubu, o němž se říká, že je největší na světě a který z něho v roce 2013 udělal za 2,7 miliardy nejdražšího fotbalistu planety, má Bale dobré i špatné zážitky.

Svým vnoučatům určitě bude vyprávět o tom, jak po Ronaldově boku vyhrál čtyřikrát Champions League. Jak v prodloužení rozhodl finále proti Atlétiku Madrid. Jak v roli žolíka dvěma góly setnul Liverpool.

Na řadu určitě přijdou i záběry zřejmě nejslavnější Baleovy trefy, když v El Clásiku přeběhl s míčem polovinu hřiště, přesprintoval obránce Barcelony a skóroval. Nádhera, zasní se zcela jistě na chvíli. Aby ne. V Madridu sesbíral nejcennější trofeje své kariéry.

Pokud ale bude chtít svůj příběh povědět celý, měl by začít vyprávět i o druhé stránce madridské etapy. Té, která je plná zranění, špatné aklimatizace, nesourodosti s týmem a částečně i nenaplnění cílů, se kterými na San Bernabéu přicházel.

Co je v nové zemi, společnosti a kolektivu nejdůležitější? Obstát profesně a především zapadnout lidsky. Zatímco první faktor Gareth Bale během šesti let v Realu splnil – vyhrál, co se dalo, střílel spoustu branek, měl velký počet asistencí, a když měl den, bavil publikum – o tom druhém už se dá polemizovat.

Naproti sedí Bale - ale ten nemluví

Od jeho příchodu z Britských ostrovů bylo zajímavé sledovat, jak se od ostatních hvězd odlišuje. Zatímco Luka Modrič trávil dovolené se Sergiem Ramosem u chorvatského pobřeží a Ronaldo navázal velmi přátelský vztah s Brazilcem Marcelem, Bale se držel stranou. Ani na týmové akce ho neužilo. Když se v minulé sezoně v době, kdy se týmu nedařilo, domluvila večeře, omluvil se slovy, že je to na něj moc pozdě.