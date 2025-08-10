Další facka, Baník tápe. Šmarda o penaltě: Christ musí být opatrnější. Jak chyběl Hapal?
Tři zápasy a jediný bod? Na ambiciózní Baník hodně málo. Ostravané padli i podruhé z celkových tří dohraných duelů a v Chance Lize zatím strádají. Tentokrát je nachytala Karviná, jež brala třetí výhru v sezoně. Hlavně díky aktivnímu výkonu a proměněné penaltě v 66. minutě. Klíčový moment špílu. „Christ se musí chovat opatrněji. Je to ale takový zlomek okamžiku, kdo tam dá dřív nohu,“ popisoval ostravský asistent Michal Šmarda inkriminovaný souboj mezi Tiéhim a Gningem.
Baník do utkání 4. kola vlétl se sedmi změnami v sestavě. Stejně jako ve čtvrtečním pohárovém zápase proti Austrii na plac vyběhli jen Matěj Šín, Dominik Holec, David Buchta a Tomáš Rigo. Disciplinárně potrestaný Pavel Hapal vše sledoval jen z tribuny. Na střídačku nebude moct ani za týden v Pardubicích.
„Připravovali jsme se jako na každé jiné utkání. Rozdíl byl akorát v tom, že nemohl sedět na lavičce. Jinak všechno běželo normálně,“ hlásil Hapalův asistent Michal Šmarda.
Další velkou komplikací byl terén, který je v hrozivém stavu. Zapříčinil to déšť, kvůli kterému se před čtrnácti dny nedohrál zápas s Teplicemi. Na některých místech tráva nedorůstá vůbec. „Je to komplikace pro kombinační fotbal. Nevyhovuje to ani Baníku, protože on má taky velmi fotbalové mužstvo,“ přemítal karvinský trenér Martin Hyský.
„Jsou to věci, které neovlivníme a musíme je akceptovat. Vím, že i oni z toho jsou nešťastní, že to nastalo. Ale musím říct, že když jsem viděl zápas s Austrií ve čtvrtek, terén byl teď mnohem lepší. Tím, jak je horko, to hřišti trochu pomohlo. Vysušilo se,“ podotkl kouč.
I špatný trávník zapříčinil, že první půle mnoho krásy nenabídla. Slezské derby se naplno rozjelo až po pauze. Nejprve poslal hosty do vedení Albert Labík, netypické pravé křídlo. Letní posila Karviné využila špatné komunikace mezi brankářem Holcem a stoperem Lischkou. Parádním obloučkem zavěsila.
Hyský o penaltě: Myslím, že odpískaná správně
Jen o pět minut později ale už Baník srovnal. Dennis Owusu si obhodil Jiřího Fleišmana a precizním centrem vybídl Ladislava Almásiho. Slovenský tank se po návratu z nepovedených hostování poprvé objevil v sestavě a ihned skóroval. „Psychicky to pomůže,“ pokývl vysoký hroťák.
V 66. minutě ale nastal klíčový moment utkání. Christ Tiéhi, další novic v sestavě, byl v souboji s Abdallahem Gningem pozdě. Trknul mu do nohy a sudí Jan Všetečka ukázal na putník. Nic na tom nezměnil ani VAR. Neintervenoval.
„Přiznám se, že jsem to moc neviděl, ale Abdallah Gning je v těchto reakcích extrémně dobrý, ať už v boxu soupeře, nebo na celém hřišti. Je schopný být včas v souboji. Jelikož sudí penaltu odpískal, tak si myslím, že byla odpískaná správně,“ popsal Hyský.
Poté už Baník dobýval marně. Almásiho prudké zakončení z malého vápna skončilo na tyči, neujaly se ani nebezpečné střely Prekopa. Ostrava podruhé v sezoně v domácí soutěži prohrála, po třech kolech má jediný bod.
„Kluci měli dvě sezony fantastické, tým šlapal, udělaly se poháry, které jsme chtěli. Teď se s tím pereme. Někteří se perou líp, někteří hůř. Máme tady nějaký kádr a hráče protočíme. Teď momentálně jsme vždycky potrestaní za nějakou chybičku, ale věřím tomu, že v dalším zápase se o poháry porveme,“ burcoval Šmarda před čtvrteční odvetou v Rakousku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu