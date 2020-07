Takhle válčí Sparta. I triumf bez krásy se Kotalovi počítá | iSport.cz

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Stříbrná medaile pro poraženého finalistu MOL Cupu připadla do rukou fotbalistů Liberce • Michal Beránek / Sport

Ještě pár měsíců nazpět by byli zralí na pořádný příděl. A dost možná by ho na stadionu U Nisy fotbalisté Sparty za vlády Václava Jílka i dostali. Jenže v zimě se týmu ujal Václav Kotal. Muž, který nepanikaří. Ras na flinky. A trenér, který hráče neshodí po prvním průšvihu.

Rozháraný kádr, kterému se leckdo z české fotbalové obce smál. Vždyť na Spartu si na podzim vyskakovaly kluby, které dříve zlomila už při nástupu na trávník. Mohlo se zdát, že rozhodnutí Václava Kotala převzít uprostřed rozehrané sezony takto tápající letenský A-tým a opustit slušně rozjetou práci u béčka s mladými hráči, se rovná sebevražedné misi.

Jenže o 24 let starší kouč předvedl svému jmenovci lekci z trenéřiny. Nebylo to pro něj jednoduché, sem tam mu rudý provaz proklouzl v ruce, to když se například dopustil taktického přešlapu po restartu ligy s Plzní, kdy nutil Guélora Kangu hrát po křídle…

Ale od té chvíle už o sobě nenechal pochybovat. Letenští pod Kotalovým diktátem vystoupali tabulkou až na třetí místo, tím splnili dílčí cíl. Ten úplně hlavní odškrtli ve středu večer.

Na libereckém stadionu přitom nepodali zrovna excelentní výkon. Martina Frýdka od vyloučení za šlápnutí na Tomáše Malinského zachránila benevolence sudího Pavla Královce. Bořek Dočkal neprokázal svůj tvořivý cit, svůj den neměl mimořádný talent Adam Hložek a Libor Kozák rozhodně nepřipomínal kanonýra, který v lize bojuje o korunu pro krále střelců.

Avšak společně jedenáct hráčů v rudém rubalo jeden za druhého. Teprve jednadvacetiletý štít Ladislav Krejčí hecoval o několik let starší spoluhráče, aby se vydali do boje. Stopeři Hancko se Štetinou po inkasované brance, na které měli svůj podíl, zvedli výkon na vyšší level. Brankář Milan Heča exceloval v brance...

A výsledek? Slovan se ani v domácím prostředí nedokázal vzepřít a přidat Letenským druhý gól. Byla to Sparta, která na Peškovu trefu zareagovala vyrovnáním. A byli to znovu svěřenci Kotala, kteří si vybojovanou penaltu a dalšími zajímavými příležitostmi šli pro trofej.

Pražané zkrátka prokázali, že se pod novým koučem naučili, čím byli v minulosti profláknutí – když to se soupeřem nepůjde přes krásu, musí se přidat srdce a bojovnost. Právě na těchto atributech má Liberec pod Pavlem Hoftychem založenou svoji hru. Sparta jej však předčila, i proto má po šesti letech opět další trofej do vitríny.