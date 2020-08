Nová éra Sparty bez Kangy: paradoxně blíž ke Slavii než dřív?

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Repro Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga (8) poprvé nastoupil v základu Crvene zvezdy a pomohl k postupu do 2. předkola Ligy mistrů • Twitter/crvenazvezdafk

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

BLOG JAKUBA DVOŘÁKA | Jak je vůbec možné, aby Sparta bez svého nejproduktivnějšího hráče posledních dvou let, mohla být úspěšnější, než v jeho přítomnosti? Jsou to ale paradoxy… Existuje však pohled, který na první dobrou divokou myšlenku, zasadí do reality.

Můžeme se bavit o tom, jaký přínos měl Guélor Kanga z pohledu čísel. Můžeme se bavit o tom, že kopací technikou patřil v lize k nejlepším hráčům. Hrál důležitou roli ve finále MOL Cupu, kde na jednu branku přihrál, jednu sám symbolicky z penalty vstřelil a Sparta po šesti letech oslavila trofej.

Sparťanský fanoušek se netají tím, že právě kvůli Kangově genialitě na Letnou chodil. Jako by však zapomněl, že na hřišti je dalších deset stejně důležitých hráčů. A že „one man show“ v dnešním fotbale vychází z módy. Avšak ani renomovaní experti nejsou za jedno, zda budou Pražané v nové sezoně bez Kangovy přítomnosti silnější, či se jim už po prvních kolech zasteskne.

Sparta si tak dost možná nechala produktivně slabšího a pomalejšího Bořka Dočkala, ale troufám si tvrdit, že 90 procent kádru by neměnilo. Poprvé za vlády Tomáše Rosického se může Sparta předvést jako tým. A to se vším všudy. Ať už se to týká herního stylu či nálady v kabině. Údajný rušivý element, který měl brzdit některé hráče v rozletu, je definitivně pryč.

Pokud to Dočkal a spol. potvrdí, a posunou svoji herní tvář opět o level výš, mají na to, aby stáhli propastný rozestup mezi nimi a Slavií, na čemž výrazně záleží právě sportovnímu řediteli rudých.

Právě týmovost a víra v samy sebe v jeho očích oba tábory v posledních sezonách výrazně odlišovala. Zatímco červenobílá parta se zocelila bitvami v Evropě a doma si vytvořila dominantní roli, sparťané místy už před výkopem pochybovali (s Kangou v jedné kabině), jestli jsou dostatečně silní na to, aby uspěli.

Stejně jako na druhém břehu Vltavy sází na týmovost na hřišti i mimo něj, chce se tak prezentovat i Sparta. A ačkoliv to Kangovi obdivovatelé neuslyší rádi, rodák z Oyemu by byl na tuty tím, kdo by se pomyslného provazu pustil jako první.